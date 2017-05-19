757 Beygir Gücündeki Lamborghini, İlk Sahibine Gönderildi!

Lamborghini Centeario, ilk sahibine gitmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğru yola çıktı. Centeario aracının başka bir kulvarda yarışması gerektiğini söylemek lazım.

Geçen yıl kurucusu Ferruccio Lamborghini’nin doğumunun 100. yıl dönümünü kutlayan Lamborghini, Veneno, Egoista ve Sesto Elemento’ya benzeyen son derece sınırlı sayıda üretilmiş Centeario aracını duyurmuştu. 2016 Cenevre Otomobil Fuarın'da ortaya çıkan Lamborghini, Centeario araçlarının tamamının satıldığını söyledi.

Asya-Pasifik bölgesine teslim edilecek ilk Lamborghini Centeario, Hong Kong’a geldi. Buradan da Birleşik Arap Emirlikleri'ne, sahibine doğru yola çıkacak. Lamborghini, yaptığı açıklamaya göre toplamda 40 Centeario modeli çıkartacak. Bu 40 aracın 20’si Coupe, 20’si ise spor olacak şekilde üretilecek.

İlk teslimatta görünen Centeario, siyah ve sarı renklerine sahip. Şubat ayında yaklaşık olarak 2 milyon dolar ödeyen Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki müşteriye giden yeni araç, Cenevre show-stand arabası ile neredeyse aynı görünüyor. Ancak Arap müşteriye giden araç siyah renkte karbon fiber gövde ve sarı vurgu ile donatılmış.

Lamborghini’nin ayarlanmış 6.5 litrelik V-12 motorunu kullanan araç, aslında Lamborghini’nin Aventador aracının bir varyasyonu olarak gözüküyor. Tamamen karbon fiberden yapılmış gövdesi sayesinde, yalnızca 1.519 kilogram ağırlığında. 759 beygir gücü ile 0’dan 100’e yalnızca 2.8 saniyede çıkabilen bu canavarın, saatte 350 kilometrenin üzerine çıktığı düşünülüyor.

Aracın sahibi hakkında bir bilgi yok, ancak araç Hong Kong’da hazırlanırken Ron Alder W Photograpy tarafından çok hoş pozları yakalandı.