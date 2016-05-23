1.069 Robotun Dans Ederek Dünya Rekoru Kırdığı Viral Video!

Çinli şirket, Guinnes Rekorlar Kitabına girmek için 1.069 robotu aynı anda dans ettirdi.

Dünya üzerinde birçok rekor denemesi yapılıyor. Dişiyle kepçe çekenler, alev fırlatanlar, uzun boylular, kısa boylular derken, dünyanın en ünlü rekor denemeleri kitabı Guinnes Rekorlar Kitabı dolmaya devam ediyor.

Yapılan sen rekor denemesi ise bunlardan biraz farklı. Tam 1.069 tane robotu yan yana sıralayarak tek bir küme halinde dans ettiren Çinli WL Intelligent Technology şirketi, bu dansı “Dobi” olarak adlandırdığı robotlarla gerçekleştirdi.

Son zamanların iyiden iyiye popülerleşen robot dansını bizzat robotlar üzerinde görmek çok daha güzel oldu. Tıpkı bir insan gibi ayaklarıyla ritim tutup elleri ve kafaları ile dans eden bu minik robotların bir diğer özelliği, 1.069 tanesinin aynı anda aynı hareketleri yapmasıyla alakalıydı. Dans sırasında Guinness Dünya Rekoru yetkilileri, robotların dans ederken aynı hareketleri yapıp yapmadıklarını kontrol etti ve sonuç yeni bir dünya rekoru oldu.

47.3 cm uzunluğa sahip Dobi’ler şarkı söyleyebilir, dans edebilir, futbol oynayabilir, kutuları açabilir ve kung-fu hareketleri ile kendini koruyabilirler.

Bu rekor geçen sene bir başka Çinli robot şirketi Ever Win Company tarafından 1.007 robotla kırılmış ve 1 sene boyunca liderliği elinde bulundurmuştu.

Ayrıca, sizler için yılmayıp taa uzak ülkelerden getirttiğimiz Dobi şu an elimize ulaştı. Dans eden çılgın Dobi'nin incelemesi çok yakında YouTube kanalımızda.