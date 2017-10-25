Lamborghini'yi Direksiyon Seti Olarak Kullandı

Lamborghini Aventador'unu yeniden modifiye ederek Xbox One'ı için direksiyon setine çeviren hem kendisi hem de oyun aşkı zengin adam.

Dünyanın en pahalı direksiyon seti sizce ne kadardır? Fanatec’in PC ve Xbox One için çıkardığı Forzo Motorsport Racin Whell direksiyon ve pedalları 1300 dolarlık fiyatı ile bu alanın liderleri arasında yer alıyor. Daha doğrusu eskiden lider konumunda yer alıyordu, çünkü elinde bolca parası olan zengin bir kardeşimiz kendisine güzel bir direksiyon seti yapmaya karar vermiş.

Pog isimli YouTube kanalında yayınlanan yeni bir video, dünyanın en pahalı direksiyon setini gözler önüne seriyor. Direksiyon setini şöyle açıklayabilirim; Forza Motorsport’ta Lamborghini sürmek için en gerçekçi performansı sunabiliyor. Zaten kendisi de yollara çıktığında gerçek bir Lamborghini gibi yol alıyor, çünkü o gerçekten bir Lamborghini.

Lamborghini Aventador’la 190 km/saat hız yapıp bir oyun mağazasından Forza 7’yi alan gamer kardeşimiz, evine kurduğu sistemde tıpkı Lamborghini kullanıyormuş gibi hissediyor. Arabanın pedallarını ve direksiyonunu Xbox One’a bağlayan adam, bu hamlesiyle dünyanın en pahalı direksiyon setini yaptı. Yaklaşık 400.000 dolar olan bu direksiyon seti, oyuna son derece gerçekçi bir görünüm verecektir.

Sizin altınızda böyle bir araba olsaydı, gerçek bir gamer gibi onu bir direksiyon setine çevirip projeksiyona karşı oynamak ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.