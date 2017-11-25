1.7 Milyon Imgur Hesabı Çalındı!

Dünya'nın en çok ziyaret edilen, fotoğraf ve görsel paylaşım sitesi Imgur'un 2014'te hacklendiği ve 1.7 milyon hesabın şifrelerinin sızdırıldığı öğrenildi.

Imgur yetkilileri, 2014'te sitelerinin hacklendiğini ve 1.7 milyon hesabın bilgilerinin çalındığını ZDNet'e yaptıkları bir açıklamayla doğruladı. O yıllarda kullandıkları SHA-256 şifreleme algoritmasındaki açıklar sebebiyle hesapların çalındığını belirten yetkililer, artık böyle bir tehlikenin bulunmadığını çünkü uzun bir süredir daha güçlü şifreleme algoritmaları kullanmaya başladıklarını aktardı.

Yetkililer çalınan hesapların kişisel bilgilerin sızması anlamında bir sorunu olmadığını belirtti. Çünkü Imgur'a üye olurken hiç bir kişisel bilgi verilmiyor. Şifrelerin çalındığını bir kaç yıl öncesine kadar farkedilmediğini belirten yetkililer, hacklenme olayını çalınan hesapların "Have I Been Pwned"ın sahibi Troy Hunt'a gönderildikten sonra farkettiklerini de belirtiyor.

Eğer Imgur üyesiyseniz şu an da korkmanız gereken bir şey yok, çünkü Imgur çalındığını tespit ettiği hesapların şifrelerini otomatik olarak sıfırladı. Konuyla ilgili Imgur'un yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz. Eğer çalınan hesaplardan birine sahipseniz tek yapmanız gereken bağlı e-posta adresinize dün gelen maili incelemek. Bu mail aracılığıyla şifrenizi değiştirip rahat rahat hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Hesabınızın çalınan hesaplardan olup olmadığını ise buradaki bağlantıdan kontrol edebilirsiniz.