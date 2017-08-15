Rolls-Royce'u Kafese Sıkışınca Çekici Çağırmak Zorunda Kaldı

Avustralyalı bir adam yaşadığı sitenin Rolls-Royce'u için yeterince güvenli olmadığını düşünerek kafes yaptırdı, sonra da aracı kafese sıkıştırdı.

Zengin olmak elbette güzel bir şey, ancak görgüsüz olmak zor. Matthew ismindeki Avustralyalı adam, yeni aldığı 645,000 Avustralya Doları değerindeki Rolls-Royce için yaşadığı sitenin otoparkının yeterince güvenli olmadığını düşünerek otoparka aracını saklamak üzerine bir kafes yaptırdı.

Yaşadığı sitenin otoparkı zaten Ferrariler, Lamborghiniler, McLarenler doluyken niye böyle bir ekstra güvenlik önlemine gerek duydu bilinmez.

Tek amacı Rolls-Royce'u korumak olan kafes aradan uzun zaman geçmeden Rolls-Royce'un en büyük düşmanı oldu. Aracın sahibi fark etti ki yaptırdığı kafese Rolls-Royce ile girip çıkmak onun sürücülük becerilerini aşıyor.

Genç adam, 645 bin dolarlık Rolls-Royce'u kafesin duvarı ile direği arasına sıkıştırdı. Aracın kaportasında ciddi derecede hasar oluştu. Üstelik aracı öyle kötü durumda bıraktı ki çıkarmak için çekici çağırmak zorunda kaldı. Zengin fakat görgüsüz adam, fazla korumacı olmanın bedelini binlerce dolarlık hasar ile ödemek zorunda kaldı.