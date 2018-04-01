24 Şubat 2018’de ABD’nin Arizona eyaleti üzerinde seyreden iki uçak, çok tuhaf bir olay yaşadı. Olayın söylentiden ibaret olduğu belirtiliyordu fakat pilotların ses kayıtları ortaya çıktı. Bu ses kaydı ise hala çözülemeyen yeni bir UFO vakasının en net kanıtları olarak yayılıyor.

Geçtiğimiz ay 24 Şubat’ta, ABD’nin Arizona eyaletinde öğleden sonraya denk gelen bir saat aralığında garip şeyler oldu. Yerel bir hava yolu şirketi olan Phoenix Air Group’a ait Learjet 36 uçağının pilotu, havada ne olduğuna anlam veremediği bir şey gördüğünü belirtti. Ardından pilotun yakındaki kule ile temasa geçtiği söylendi.

Pilotun yeni ortaya çıkan ses kaydında söylediği ilk şey, “30 saniye önce bizim yakınlarımızdan geçen oldu mu?” sorusuydu.

Kulaklıktan “Hayır” cevabı geliyor:

Kule, Albuquerque’deki resmi Hava Traik Kontrol Merkezine aitti. Yani uçanı kaçanı bilmek durumundaydılar. Pilot hiç de tatmin olmadığı anlaşılan bir ses tonuyla “Tamam” diyor. Ardından “Bu şey belki de UFO, bilemiyorum” diyor ve kule görevlisinin duruma karşı gülüşü duyuluyor.

Aradan birkaç dakika geçtikten sonra aynı kule merkezi, bölgedeki ikinci bir uçakla temas kurdu. Bu defa hava yolu şirketi American Airlines’’tı ve Airbus A321 tipinde yolcu uçağından mesaj geliyordu. Kule görevlisi, arkadan gelen Airbus’a şu mesajı gönderdi:

“American 1095, önümüzdeki 15 mil boyunca bir şey görürseniz bilgi verin. 37 bin mil uzaklığınızda bir başka uçak var ve bir şeyin onun üzerinden geçtiğini söyledi. Eğer siz de görürseniz bilgi verin.”

Airbus pilotunun kafası karışmış bir şekilde “Bir şey geçerse mi?” diye sorduğu duyuluyor.

Sonra konuşmaya ilk uçak Learjet’in pilotu katılıyor. Gördüğü şeyi tarif etmeye çalışarak şunları söylüyor:

“Ne olduğunu bilmiyorum ama uçak olmadığından eminim… Ters yönde ilerliyordu”

Birkaç dakika geçmeden Airbus pilotu söz konusu garip nesneyi kendisinin de gözlemlediğini iletiyor:

“Evet, bir şey üzerimize geçti, bir… aaa. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama en az 2.000 ila 3000 feet yukarıdaydı. Evet, bu şey bizim de üstümüzün üzerinden geçti.”

Kule merkezinden cismin sabit mi yoksa hareket halinde mi olduğu sorulduğunda Airbus pilotu emin olamadığını söylüyor. Fakat cismin ışıklar saçtığını da belirtiyor. Kule, Airbus pilotuna cismin bir Google balonuna benzeyip benzemediğini soruyor. Pilot ise tekrar emin olamadığını aktarıyor.

Sadece 6 dakikalık bir süre zarfında gerçekleştiği belirtilen bu konuşmaların, resmi olarak bir havacılık kurumu tarafından açıklanmadığı söyleniyor. Konuşmalar son derece garip ve anlamsız gelebilir. Ancak pilotların cismi gördükten sonraki endişeleri rahatlıkla hissedilebiliyor.

Kesin olan tek şey, Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin (FAA) bu cismin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığı. Devlete bağlı bir kurumun bu cisme dair bilgisiz olması çok şaşırtıcı. Buradan yola çıkarak pilotların göremedikleri pek çok hava faaliyetinin gözden kaçırıldığı sonucuna da ulaşabiliriz.

FAA’nin verdiği bir basın demecinde “Duyduklarımızın ötesinde bir yorumda bulunamıyoruz” sözleri çok dikkat çekiyor. Kurum, ardından "İki uçak arasındaki kısa görüşmeden başka görevli, herhangi bir uçağın bölgede olduğunu doğrulayamadı. Diğer kurumlarla yakın bir iş birlikteliğimiz var ve her türden askeri uçak ya da sivil uçağın bilgisi elimize ulaşıyor. Yüksek irtifalar da dahil olmak üzere hava sahamıza ilişkin bütün bilgiye sahibiz” açıklamasını yapıyor.

Söz konusu bölge, askeri uçakların fazlasıyla aktif olduğu bir alan. Fakat 1 ay geçmesine rağmen bu garip olayın sır perdesi henüz aralanabilmiş değil.