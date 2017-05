Almanya’nın en popüler sosyal medya kullanıcılarından Bibi H, şu sıralar hem Almanya’nın hem de dünyanın en sevmediği kişilerinden biri olmaya aday.

YouTube yüklenen bazı videolar kullanıcılar tarafından o kadar beğenilmeyebiliyorlar ki, aldıkları dislike sayısı neredeyse videonun izlenme sayısıyla eş değer olabiliyor. Almanya’nın popüler YouTuber’larından Bibi H de bu duruma maruz kalanlar arasında.

Bibi H’nin 5 Mayıs’ta yüklediği ve bu zamana kadar 36 milyon kez izlenen How it is isimli şarkısı 337 bin civarında beğeni alsa da 2 milyondan fazla dislike almış durumda. Aldığı bu korkutucu dislike sayısı sayesinde varlığından haberimin -tahmin ediyorum ki sizin de öyledir- olduğu YouTuber’ın görüntü olarak göze hitap ettiğini düşünüyorum fakat sesi ve şarkısı için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.

Video aşağıda, izledikten sonra fikirlerinizi muhakkak yorum kısmında belirtin. Eğlenceli yorumlar geleceğini düşünüyorum. :)