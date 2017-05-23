YouTube'da 1 Ayda 2 Milyondan Fazla Dislike Aldığı Şarkısını Yüklediğine Bin Pişman Olan Alman YouTuber

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YouTube'da 1 Ayda 2 Milyondan Fazla Dislike Aldığı Şarkısını Yüklediğine Bin Pişman Olan Alman YouTuber
Almanya’nın en popüler sosyal medya kullanıcılarından Bibi H, şu sıralar hem Almanya’nın hem de dünyanın en sevmediği kişilerinden biri olmaya aday.

YouTube yüklenen bazı videolar kullanıcılar tarafından o kadar beğenilmeyebiliyorlar ki, aldıkları dislike sayısı neredeyse videonun izlenme sayısıyla eş değer olabiliyor. Almanya’nın popüler YouTuber’larından Bibi H de bu duruma maruz kalanlar arasında.

Bibi H’nin 5 Mayıs’ta yüklediği ve bu zamana kadar 36 milyon kez izlenen How it is isimli şarkısı 337 bin civarında beğeni alsa da 2 milyondan fazla dislike almış durumda. Aldığı bu korkutucu dislike sayısı sayesinde varlığından haberimin -tahmin ediyorum ki sizin de öyledir- olduğu YouTuber’ın görüntü olarak göze hitap ettiğini düşünüyorum fakat sesi ve şarkısı için maalesef aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
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Video aşağıda, izledikten sonra fikirlerinizi muhakkak yorum kısmında belirtin. Eğlenceli yorumlar geleceğini düşünüyorum. :)

Etiketler: youtuber
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