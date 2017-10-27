1 Dolara Tıbbi Tarama Tahlili Yapan Yapay Zeka Sistemi

Zebra-Med’e ait teknoloji, radyologların kalp, ciğer, kemik ve diğer hastalıkları tespit etmeleri için katkıda bulunuyor.

Zebra Medical Vision adlı bir firma, Zebra AI1 adını verdiği yeni bir hizmeti duyurdu. Her biri bir dolara tıbbi taramalar yapmak üzere algoritmaların kullanıldığı hizmette CT, MRI ve diğer taramalar incelenerek, akciğer, karaciğer, kalp ve kemik hastalıkları otomatik olarak tespit edilebiliyor. Akciğer ve göğüs kanseri, beyin travması, hipertansiyon ve diğer hastalıklara ait yeni geliştirmelerin sürekli olarak yayınlandığını belirtiyor firma. Elde edilen sonuçlar radyologlara gönderilerek, teşhis yapmalarına yardımcı olunuyor.

Firmanın CEO’su ve aynı zamanda ortaklarından olan Elad Benjamin, ‘Hello Tomorrow’ adlı girişimci firmanın Paris’te düzenlediği konferansta taramalarla ilgili bilgiler verdi. Benjamin, “CT’lerden, röntgen taramalarından elde edilen tıbbi görüntüleme verilerini otomatik olarak okuyarak analiz eden bir ürünümüz var. AI1 adlı bu ürün, sadece bir dolara tüm hizmetleri sunuyor” diyor.

Şu an itibariyle 11 farklı hastalığı tespit edebilen sistem, 2017 yılı sonu itibariyle bu listeye 6 hastalığın tespitini daha dahil edecek. Toplamda 35 teşhis ürününe sahip olan firma, bu ürünlerini bir yıl içerisinde çıkarmayı planlıyor. Ürünün tespit edebildiği hastalıklara bir örnek olarak, hastanın damarlarında fazla miktarda birikmesi halinde kalp krizine ya da felce neden olabilen koroner kalsiyumu gösterebiliriz. Benjamin “Göğüs kafesi CT taramasını otomatik olarak alarak ne oranda kalsiyum birikimi olduğuna dair tam rakam veren bir algoritmamız var. Bu algoritma ile hastaya çok daha iyi tedavi sağlanabilir” diyor.

Zebra-Med ‘derin öğrenme’ sistemlerini milyonlarca yüksek kalitede görüntü taramalarını inceleyerek geliştirmiş. Oxford Üniversitesi’nin bir hastanesinde kullanılan sistem, CT taramalarını %95 oranında hassasiyetle analiz etmeyi başarmış. Hastalığa sahip olanlarla olmayanları birbirinden ayırmayı ifade eden ‘özgüllük’ oranı ise %100.

Günümüzde doktorların çok sayıda hasta nedeniyle ağır bir yük altında bulunduklarını belirten Benjamin, Zebra’nın işlevinin, hastada mevcut tüm arazları hiçbir şeyi gözden kaçırmadan radyologlara sunan, ikinci bir çift göz olmaktan ibaret olduğunu söylüyor.