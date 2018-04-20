1. e-Spor Festivali 28-29 Nisan'da Yalova Üniversitesi'nde!

Yalova Üniversitesi'nin ev sahipliğinden düzenlenen 1. e-Spor festivali, 28-29 Nisan tarihinde kapılarını katılımcılara açacak.

Okulun sadece dersler ve sınavlardan değil aynı zamanda eğlenmekten ve birliktelikten de ibaret olduğunu tüm öğrencilere en güzel şekilde anlatmayı hedefleyen 1. e-Spor Festivali, üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık bir topluluğun iki gün boyunca bir platformda belirlenen oyunlarda diğer öğrenciler ile rekabet etmelerini sağlayacaktır.

O zaman neden yarışması değil de festivali?

Çünkü festivallerde amaç eğlenmektir, yaşadığın o andan keyif almaktır. Yarışmalarda ise tek amaç kazanmaktır. 1. e-Spor Festivali’ne katılan herkes aldığı keyif ile zaten kazanan olacaktır.

Yoğun katılım beklenen bu festivalde Bilgisayar ve Playstation 4 de bireysel ve takım oyunlarıyla ekipler birbirleri ile mücadele edecek. Sadece yarışmacılar değil aynı zamanda izleyiciler için de özel bir ortam olacak. Ana bilgisayardan görüntüler izleyicilere eş zamanlı olarak aktarılacak.

Bu kadarla da sınırlı değil. Festival boyunca dijital ortamdan canlı yayın yapılacak. Bütün Türkiye hatta dünya bu yayını izleme fırsatı bulacak. Daha bitmedi, etkinlik alanında sponsorların stantları olacak ve ürünlerini veya markalarını tanıtabilecek. Etkinlik alanında yemek sponsorların ikramlar, kahve ve çay stantları da bulunacak.

28-29 Nisan tarihlerinde Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek 1. e-Spor Festivali hakkında daha fazla bilgi almak ve fastivale kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.