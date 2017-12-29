1 GB RAM'li Nokia 2'ye Oreo Güncellemesi Gelecek!

HMD Global'in Oreo güncellemesi gelecek telefonlar listesinde bulunmayan Nokia 2'ye güncellemenin geleceği belirtildi.

Nokia'nın akıllı telefonları arasında en düşük fiyatlı ürünü olan Nokia 2 ile ilgili Android 8.0 söylentileri sıkça duyuluyordu. Amazon'da 99 dolar gibi oldukça uygun fiyata satılan telefonla ilgili olarak HMD'nin güncellemeyle uğraşmayacağı öne sürülüyordu. Ancak HMD Global şefi Juho Sarvikas tarafından Twitter'da paylaşılan bir gönderi dedikodulara son noktayı koydu.

Nokia 2 ile ilgili Oreo güncellemesi probleminin ortaya çıkmasındaki sebeplerden birisi de belleğin yetersiz olmasıydı. Başka bir deyişle 1 GB'lik RAM'e sahip Nokia 2 bellek yetersizliği sebebiyle Android Oreo'yu çalıştırmayabilirdi. Ancak Sarvikas yaptığı açıklamada Android 8.1 güncellemesiyle bu sorunun aşılacağını söyledi. Sarvikas attığı twitte "1 GB RAM cihazları, Android Go bellek yönetimi geliştirmelerinin birçoğunun entegre edileceği 8.1 sürümünde desteklenecek" ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklama Nokia 2'nin Android Go programına katıldığı anlamına gelmiyor. Açıklamalara göre HMD sadece Anroid Go'nun yararlarından faydalanacak. Nokia 2, 1GB RAM, 8GB depolama alanı, 5 inçlik ekran ve Snapdragon 212 işlemci ile birlikte geliyor. Spesifikasyonlar ve fiyat noktaları göz önüne alındığında, cihazın alıcıları, muhtemelen, en son güncellemelerin gelip gelmeyeceğini pek dert etmiyor. Yine HMD'nin tüm ürünleri için desteği kesmemesi ve mümkün olmayanlar için de bir yol bulması tebriği hak ediyor.