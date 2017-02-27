1 Kezban 1 Mahmut Adana Yollarında filminin Facebook’taki resmi sayfası, filmin YouTube’da full sürümünün sansürsüz ve tek parça olarak izlenebileceğine dair bir paylaşım yaptı.

27 Mayıs 2016 tarihinde vizyona giren komedi filmi 1 Kezban Mahmut: Adana Yollarında, artık YouTube’dan 1080p çözünürlük desteğiyle, sansürsüz olarak izlenebilecek. İlk etapta videonun korsan olduğu gibi bir izlenime kapılabilirsiniz, zira bunun örnekleri YouTube’da fazlasıyla bulunuyor. Fakat bu duyuru, filmin Facebook’taki resmi sayfasından yapılmış durumda. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cenk Çelik’in yaptığı filmin başrolünde Cenk Hakan Köksal, Yunus Emre Tekin, Esin Yıldız gibi isimler bulunuyor. 1 saat 45 dakika süren filmin videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. TÜBİTAK'ın Umursamadığı Fakat Dünyada Ses Getiren 5 Türk Projesi