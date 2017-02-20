Horizon Zero Dawn, İncelemelere Göre "Yılın Oyunu" Olacak!

Eğer bir PlayStation 4 sahibi iseniz ve yeni bir oyun almak istiyorsanız tercihiniz Horizon Zero Dawn olabilir!

PlayStation 4 platformunda yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan Horizon Zero Dawn’ın inceleme sonuçları gelmeye başladı. IGN, GameSpot ve Plygon başta olmak üzere tüm incelemelerden tam not alarak beklediğimize değecek bir oyun olduğunu gösteren yapımın PlayStation 4’e özel bir oyun olacağını baştan belirtmiş olalım.

10 üzerinden puanlamada IGN’den 9.3, Plygon’dan 9.5, GameSpot’dan 9, PlayStation Universe’den 9.5, Videogamer’dan 8 alan oyun, 5 üzerinden puanlama yapan Hardcore Gamer’dan 4.5, Giant Bomb’dan ise 5 alarak yılın oyunu olabileceğini gösteriyor.

Şu anda PlayStation Store’da hali hazırda ön satışta olan Horizon Zero Dawn’a 189TL’ye ya da 219TL fiyatıyla Digital Deluxe sürümüne sahip olabilirsiniz. Oyunun piyasaya çıkış tarihi Kuzey Amerika’da 28 Şubat, Avrupa’da ise 1 Mart 2016 olacak.