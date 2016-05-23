Almanya’da yaşayan Lisa ve Lena kardeşler, yeni nesil Z kuşağının en büyük yıldızlarından oldular. Onları günde sadece 20 dakikalarını ayırarak şöhrete kavuşturan şeyse, geçtiğimiz günlerde 1 milyar dolara satılan Musical.ly uygulaması.

Sosyal medyanın hayatın olur olmadık yerlerinden insanları çıkartıp zirveye yerleştirdiği bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar, beğendikleri hangi içerik varsa onları izlemekte ve yayınlamakta serbest olunca, ünlü simaların yüzleri de bir bir değişmeye başlıyor. İşin garip yanı, yeni neslin de kendi ünlülerini kolayca eski kuşaklara kabul ettirebilmeleri. Bunun ülkemizdeki en büyük örneği ise Aleyna Tilki oldu. Küresel çapta sayısız örneğin en başında, belki de medyanın bu dönüm noktasında Justin Bieber ismi vardı.

Artık insanların kendilerini potansiyel takipçilerine tanıtmak ve isimlerini insanlara duyurmak için çok daha fazla seçeneği var. Bunlardan en önemlisi olan ve yeni kuşağın içerikleri peynir ekmek gibi tükettiği Musicalily uygulaması, tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip. Haliyle insanlar izliyor, paylaşıyor ve birbirlerini haberdar etmekten çekinmiyorlar.

Musical.ly, geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar karşılığında satılmasıyla gündeme gelmişti. Uygulama için yapılan uçuk tekliflerden birini sizlere şöyle aktarmıştık:

Böylesine kalabalık bir platformun ekmeğini yiyen ciddi bir kitle var ve onlar arasında en dikkat çekeni ise Almanya’lı ikizler Lena ve Lisa kardeşler:

2014 yılınca çıkan uygulamaya 2015 yılında üye olup aşağıdaki ilk videosunu paylaşan ikili, şöhret basamaklarını SpaceX roketi takmışçasına hızlı tırmandı:

Günümüzde en çok beğenilen ve takip edilen üyeler konumunda olan Alman kardeşlerin ünü, Almanya sınırlarını aşmaya başladı:

Musical.ly uygulamasının kullanıcılarının %10’undan fazlası onları takip ediyor:

200 miyondan fazla kullanıcısı olan uygulamada, 24 milyon takipçi sayısı ile zirve bu ikiz kardeşlerin ellerinde:

Senkronize edilmiş videoları hazırlamak için günde 20 dakikadan daha fazla vakit harcamıyorlar:

Müzik dünyasında artık ne yeteneğin ne de icra edilen bir işin önemi kaldı. Eskiden insanları güzel görünen şeylerin içeriğine bakıp öyle tercihlerini yaparlardı. Artık, içeriğin hiç bir önemi yok. Sadece güzel olması yeterli gibi gözüküyor.

Bakalım modern medya mecraları daha ne kadar yeni neslin düşünce tarzını derinden etkileyecek? Hep birlikte göreceğiz.