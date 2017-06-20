Araştırmacılar, deniz suyundan saatte 6 litre içme suyu üreten yeni bir teknik geliştirdiler. Yöntemin tüm dünyadaki arıtma tesislerinde yaygınlaşması için çalışmalara devam ediliyor.

Tüm dünya ülkeleri, gelecekte yaşanmasına kesin gözüyle bakılan su krizine ilişkin önlemler almaya başladılar. An itibariyle dünyanın çeşitli bölgelerinde ayak sesleri fazlasıyla duyulan su kaynağı krizi, insanlık tarihinde yaşanacak en büyük dönüm noktalarından birisi olarak görülüyor. Elbette böyle bir durumda alınan önlemlerin sayısı da artıyor. Temel anlamda 4/3’üne yakını su olan bir gezegende susuzlukla boğuşmak üzere olduğumuzdan, gözleri denizlerimize çevirdik.

Mevcut teknolojimiz deniz suyunu içme suyuna verimli ve kurtarıcı bir şekilde dönüştürmek için yeterli değil. Bir adada tek başanıza yaşayacak olsanız deniz suyundan içme suyu üretebilirsiniz, fakat bu suyu üretip milyonlarca insanın ihtiyacını karşılamak epey zor bir sınav. İçilebilir suyun deniz suyundan çıkartılmasında kullanılan en eski araçlardan biri, suyu buharlaşana kadar kaynatmak ve daha sonra saflaşmış olan buharı tekrar yoğunlaştırmaktır. Bu tekniğe de damıtma yöntemi deniyor ve oldukça yavaş işleyen bir süreç. Ayrıca asıl sorun, bu yöntemin fazlasıyla enerji gerektirmesidir.

Rice Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, damıtma işlemleri için gereken enerji miktarını azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda elektrik şebekelerinin kullanımını da azaltacak bir yöntem geliştirmeyi başardılar. 2015 yılından bu yana devam eden çalışmalar, “nanofotonik etkin güneş membranı damıtımı" veya NESMD adlı bir teknolojinin üretilmesini sağladı. Bu yöntemde, sıcak ve soğuk su akışları ince bir zar ile ayrılıyor, bu zar boyunca sıcak buğudan su buharı çekilerek tuz derişimi içme suyuna uygun hale getiriliyor. Yöntem klasik damıtma yöntemlerinden çok daha az enerji kullanıyor. İşlemler esnasında kullanılan güneş enerjisini de yüksek verimlilikle kullandığından geri dönüşüm süresi oldukça azalıyor. Dolayısı ile tüm sistem birkaç güneş enerjisi paneli ile çalışabiliyor.

Rice Üniversitesi araştırmacısı Qilin Li, yaptığı bir açıklamada, "Güneş ışığını 25 kez konsantre hale getiren bir lens kullanıldığında yoğunluk artmaya başladı ve su üretimi saatte -metrekare başına 6 litreye kadar çıktı" dedi.

Sistem modüler olduğundan uzak topluluklar, açık denizlerdeki petrol kuyuları ve felaketlerin yaşandığı kurtarma bölgelerinde kullanılabilecek. Bölgelerin ihtiyaçlarına göre sistem büyütülebiliyor ve dünya çapında şu anda bulunan 18.000’den fazla su arıtma tesisinin tüm yapısını yeniden şekillendireceği söyleniyor.

Doğrudan güneş enerjisiyle suyu tuzdan arındırma, temiz içme suyuna erişimi olmayan tahmini 1 milyar insanın hayatı için gerçekten önemli bir gelişme. Yöntemin birkaç yıl içerisinde yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor.