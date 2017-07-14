Geçtiğimiz Haziran ayının başında Yahoo’yu satın alan ünlü telekomünikasyon firması Verizon, 6 milyondan fazla kullanıcının bilgilerini çaldırdıklarını kabul etti.

Kullanıcıların telefon numaralarını, tam isimlerini ve seçilen PIN kodları gibi bilgileri çaldırdıklarını doğrulayan New York merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon’dan yapılan açıklamaya göre buna sebep olan durum, kendilerine bulut sunucu hizmeti sağlayan İsrailli firma NICE Systems’ta çalışan bir kişinin hatası olmuş.

Açığı siber güvenlik şirketi UpGuard, 13 Haziran tarihinde keşfederek Verizon’a haber vermiş. Şirket de açığı ancak 22 Haziran’da kapatabilmiş. Çalınan bilgiler, siteye son 6 ayda üye olan kullanıcılara aitmiş. Çaldırılan bilgiler kullanılarak abonelerin hesaplarına girilebileceği ve kötü niyetli işlemler yapılabileceği belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Ted Lieu, durumun hayli ‘sıkıntılı’ olduğunu ve konuyu Yargı Komitesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Biraz geçmişe dönerek Yahoo’nun hesap bilgilerini çaldırma konusundaki vukuatlarını tekrar hatırlayalım. Şirket, 2013 yılında 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin ‘devlet destekli’ bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini kabul etmişti. Yine 2014 yılında 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.