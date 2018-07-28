Google, modern dünyanın en büyük şirketlerinden biri şüphesiz. Neredeyse hayatımızın her alanına etki eden uygulamaları bulunuyor.

Google gerek sunduğu huzmetin kalitesiyle, gerekse de bilinirliğiyle, el attığı her alanda muhteşem işler yapmaya devam ediyor. Şirket, birçoğumuzun kullandığı Gmail, Youtube, Drive gibi popüler servislere sahip.

Bu hafta Google Drive'ın da 1 milyar kullanıcıyı aşmasıyla, bugüne kadar Google'a ait 8 servis, bu başarıyı elde etmiş oldu.

İşte 1 milyar kullanıcıyı geçmeyi başaran Google servisleri:

1. Youtube

2. Android

3. Google Search

4. Gmail

5. Google Maps

6. Google Chrome

7. Google Play

8. Google Drive