1 Milyon Euro'luk Evini 500.000 Parçaya Bölerek Satan Kadın!

İngiltere'de bir kadın, alıcı bulamadığı evini 2 Euro değerinde kuponlar halinde satmaya karar verdi.

Evinizi satmak istiyor, ancak hiçbir şekilde alıcı bulamıyor musunuz? O zaman Tricia Hamilton’ın yaptığı gibi evinizi 2 Euro’luk biletler halinde satabilirsiniz. Yaklaşık 1 Milyon Euro değerindeki evine 1 yıldır alıcı bulamayan Hamilton, çok ilginç bir sisteme geçmeye karar verdi. Normalde 875.000 Euro’ya denk gelen evini bu şekilde satmak yerine 500.000 bilete bölerek 1.000.000 Euroya satmaya karar veren Hamilton, buradan kazandığı parayla Tricia Designs’a yatırım yaparak şapka üretmek istiyor.

Tıpkı bir sayısal loto gibi evini satışa çıkaracak Hamilton, 6 aylık sürecin sonunda 1.000.000 Euro’ya ulaşabilirse bileti olan herkes arasında çekiliş yaparak kazanana evi verip toplanan parayı alacak, ancak bilet sayısı 500.000 biletin altında kalarak istediği hedefe ulaşamazsa katılan kişiler arasında bir çekiliş yaparak toplanan tüm parayı o kişiye verecek. Birçok kişinin 2 Euro olmasından dolayı şansını denediği olay, İngiltere’de her geçen gün daha fazla viral olmaya başladı.

Bilet satmak için birçok yola başvurması gereken Hamilton’ın önünde zor bir dönem olmasına rağmen eğer başarılı olursa, hem evini güzel bir paraya satmış olacak, hem de bu parayla hayallerini gerçekleştirebilecek.

Tricia Hamilton yaptığı açıklamanın sonunda, ”Çocuk sahibi olan bir ailenin bu evi kazanmasını görmek isterim. Konuştuğum herkes bilet almakla ilgilendiklerini belirtti. Yine de öncesinde yasaları ayarlamak gerek. Sonrasında bu yolculuğa başlayacağım” dedi. Bu yöntem yaygınlaşırsa gelecekte evini satmak isteyenlerin şans oyunu sitelerine ilan verdiğini görebiliriz. Alın size yeni iş imkanı.