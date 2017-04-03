1 Nisan Şakası Tadında 25 Yıllık Street Fighter Efsanesi!

25 yıl önce yapılmış en büyük 1 Nisan şakalarından birine sahne olan Street Fighter, tarihinin en güçlü karakterlerinden birisini bu şekilde oluşturdu.

Çoğumuza 90’lı yılların üzerinden çok fazla geçmemiş gibi geliyor, ancak 90 doğumlu bir insanın 27 yaşına ulaştığı düşünülürse zamanın anlamı sanırım daha iyi anlaşılacaktır. 90'lıların çok iyi bildiği bir şey var ise o da oyun sektörünün her yerde bulunmadığıydı. O zamanlarda ben “oyuncuyum” demenin anlamı çok daha büyüktü. Sonuçta 93 yılına kadar erişebileceğiniz bir internet bile yoktu. Bu yüzden oyuncular, internetten ziyade sayılı sayıda çıkan oyun dergileri ile gündemleri takip edebiliyorlardı.

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Bu durum, tarihin en büyük 1 Nisan şakasının oluşmasını sağladı. Yaklaşık 25 yıl sonra devam eden Sheng Long karakterinin gizemini duymuşsunuzdur. Street Fighter karakteri olarak çıkacağı söylenen karakter, yıllarca bir aldatmacanın içerisinde yer aldı.

Bütün bunlar Street Fighter II ile başladı. 91 çıkışlı oyunda yapılan bir çeviri hatası sonucu tüm bu söylentiler meydana geldi. “Şansın olması için Sheng Long’u yenmeliydin.” diye çevirebileceğimiz çeviri hatası sonucu, insanlar ifadede yer alan Sheng Long’u normal bir karakter zannetti. Halbuki “Sheng Long” bir karakter değil bir dövüş tekniğiydi.

Bu anlatım bozukluğu oyun dergilerini tetiklemiş ve güzel bir 1 Nisan şakası yapmaya teşvik etmiş. Sheng Long’u bir karaktermiş gibi gösteren dergiler, belki de kendilerinin bile beklemediği bir etki ile karşılaşmışlar. 1 Nisan sayısındaki dergide, bir oyuncunun “arcade” modunda arka arkaya bir kaç kez hasar almadan arcade moduna girmesi durumunda Sheng Long’un sahneden M. Bison atacağı ve daha sonra oyuncuyla savaşacağı iddia ediliyordu. Sheng Long, oyunda iyiden iyiye kulaktan kulağa duyula bir efsane halini almıştı.

Bu durumu 92’nin Aralık EGM dergisi açıkladı. Her şeyin bir aldatmaca olduğunu kesin bir dille açıklamış olsa dahi oyuncular, kafalarında hikayeleri çoktan kurmuştu. Var olmayan bir karakterin bu kadar fazla sevilmesi, Capcom’un yeni oyunlarında Sheng Long’a yer vereceği haberlerinin ortaya atılmasına sebep olmuştu. Durum böyle olmasa bile tam 5 yıl sonra yine EGM, karakterin Street Fighter III’te yer alacağını belirtti. Oyunun arka planını oluşturduğunu belirten EGM, yine yanılmıştı.

Bu aldatmacalar Street Fighter IV’e kadar devam etti. 2008 başında EGM’e konuşan yapımcı Yoshinori Ono, karakterin yeni oyunda ortaya çıkabileceğini belirtti. Capcom 1 Nisan tarihine kadar, Sheng Long’un kilitlenemez bir karakter olduğunu açıkladı. Karakterin ismi yıllardan beri 1 Nisan ile örtüşmüş olsa bile Street Figher II Turbo’da tanıtıldı. Street Fighet IV’de ise karakter oynanabilir oldu. Karakter 25 yıl boyunca süren 1 Nisan şakasını başarılı bir şekilde tamamladı. Sheng Long, Ken ve Ryu’nun ustası, Akuma’nın ise kardeşi olarak tanıtıldı.