Ülkemizde banka ve kredi kartlarının internet kullanımına devam etmesi için onay süreci gerekiyor. 4 gün içerisinde onay vermezseniz, kartlarınız internet alışverişine kapatılacak.

Kredi kartıyla internetten alışveriş yapanlar için zaman daralıyor. Kredi kartıyla yapılacak alışverişlere kullanıcı onayı zorunluluğunun getirilmişti. Normalde 17 Ağustos’a kadar onay süreci olan bu zorunluluk, 31 Aralık’a kadar uzatılmıştı. Yeni uygulamaya göre 1 Ocak 2018 tarihinde kart için onay vermeyenlerin kartları internet kullanıma kapatılacak.

Bu ek sürenin de sonunda geldik. 4 gün içerisinde bankanızı arayıp kartınızı onaylatmazsanız kredi kartınız internet alışverişine kapatılacak. Bu süreçten önce bankalarınıza ulaşarak kartınızın internet alışverişinde kullanılmasına onay vermelisiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun(BDDK) aldığı kararla birlikte kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece bireysel banka ve kredi kartları internet alışverişine kapalı olacak. Bundan sonra alacağınız yeni banka ve kredi kartlarında da banka müşteri hizmetleri ile görüşerek internet alışverişi için onay vermeniz gerekiyor.

31 Aralık’a kadar SMS, müşteri hizmetleri, bankanın internet sitesi veya şubeye giderek kartınızı internet alışverişine açabilirsiniz.

Otomatik Ödeme Talimatlarında Sorun Yok

Bununla birlikte tüm faturalarını otomatik ödeme ile ödeyen insanlar var. Bu otomatik ödeme talimatları bu konunun haricinde tutuldu, yani özel bir şey yapmasanız bile otomatik ödeme talimatları devam edecek.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Süre daralıyor. Bankalara önemli bir görev düşüyor. Bankaların müşterilerini bilgilendirip kredi kartından alışverişe devam edecekleri pratik çözümler sunmaları gerekiyor. İnternetten alışverişe devam etmek isteyen tüm kullanıcılar, bankalarıyla irtibata geçip onay verdiklerinde eskisi gibi alışverişlerini yapabiliyor. Tüketicilerin 31 Aralık’a kadar kartlarını alışverişe açtırmaları gerekiyor" dedi.