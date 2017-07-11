1 Paket Sigaranın Akciğere Olan Korkunç Etkisi

Günde yalnızca 1 paket sigara içmenin akciğerinize olan etkisini gördükten sonra eliniz sigaraya artık daha zor gidecek.

Sigara içip de bırakmak isteyenler ya da bırakamayanlar, eminim bu konuyla ilgili bir çok araştırma yapmışlardır. Şu kadar süre içtiğinizde bunlar olur, bıraktıktan kaç yıl sonra ciğerlerimiz eski haline döner vs. gibi sorular, hepimizin cevabını merak ettiği sorulardır. Daha önce bununla ilgili birkaç makale hazırlayıp sizlerle paylaşmıştık. Fakat bu sefer yalnızca 1 paket (20 adet) sigara içtiğinizde ciğerlerinize neler olduğunu gösteren ibretlik bir video ile karşılaşınca sizlerle paylaşalım istedik.

Business Insider’ın hazırladığı aşağıdaki videoda, yalnızca 20 adet içilen sigaranın ciğerleri nasıl etkilediğini göreceksiniz. Makineye bağlı insan akciğerine yapay yollarla içirilen sigara ve sonrasında yaşananları göreceğiniz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bu arada ufak bir hatırlatmada bulunalım; içtiğiniz 1 sigara, ömrünüzden ortalama 11 dakika götürüyor.