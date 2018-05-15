Nokia'nın hızlı şarj özelliği, uygun fiyatı ve son dönem telefonların favorisi olan 'çentiği' ile yarın duyuracağı X6 ile ilgili fiyat ve donanım özellikleri sızdırıldı.

Yarın itibarı ile (16 Mayıs) Çin'de resmi olarak tanıtılacak olan Nokia X6'ya dair hem fiyat, hem de donanım özellikleri bilgileri geldi. Qualcomm Quick Charge 3.0 özelliği sayesinde yarım saatte %50 şarj olabilecek amiral gemisi Mavi, Gümüş ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor. İLGİLİ HABER Nokia X’in Tüm Özellikleri, Tanıtılmasına 1 Hafta Varken Ortaya Çıktı 1499 yuan (1032 TL) fiyatla piyasaya çıkacak olan modelin Türkiye fiyatı, elbette kur üzerinden çevirdiğinizde satın alacağınız fiyat olamayacak. Dilerseniz cihazın donanım özelliklerine bir göz atalım. Nokia X6 İşlemci: 1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636

1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 RAM: 3GB/4GB/6GB

3GB/4GB/6GB Depolama: 32GB/64GB/128GB

32GB/64GB/128GB Ekran: 5.8-inch (2280 × 1080 pixels) 19:9 Full HD+

5.8-inch (2280 × 1080 pixels) 19:9 Full HD+ Arka Kamera: 16MP/16MP Dual

16MP/16MP Dual Ön Kamera: 16MP

16MP Batarya: 3060mAh (Quick Charge 3.0)

3060mAh (Quick Charge 3.0) İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1

Android Oreo 8.1 Ek Özellikler: Parmak izi sensörü, 3.5mm jack, dual SIM Gördüğünüz üzere sunduğu özelliklere göre muhteşem bir fiyatla geliyor Nokia X6. Bakalım cihaz ülkemize uğradığında fiyatının cezbediliciğini koruyabilecek mi.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/252387/nokia-x6-price-specs-leak.html

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