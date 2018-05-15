Yarın itibarı ile (16 Mayıs) Çin'de resmi olarak tanıtılacak olan Nokia X6'ya dair hem fiyat, hem de donanım özellikleri bilgileri geldi. Qualcomm Quick Charge 3.0 özelliği sayesinde yarım saatte %50 şarj olabilecek amiral gemisi Mavi, Gümüş ve Siyah renk seçenekleriyle geliyor.
1499 yuan (1032 TL) fiyatla piyasaya çıkacak olan modelin Türkiye fiyatı, elbette kur üzerinden çevirdiğinizde satın alacağınız fiyat olamayacak. Dilerseniz cihazın donanım özelliklerine bir göz atalım.
Nokia X6
- İşlemci: 1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636
- RAM: 3GB/4GB/6GB
- Depolama: 32GB/64GB/128GB
- Ekran: 5.8-inch (2280 × 1080 pixels) 19:9 Full HD+
- Arka Kamera: 16MP/16MP Dual
- Ön Kamera: 16MP
- Batarya: 3060mAh (Quick Charge 3.0)
- İşletim Sistemi: Android Oreo 8.1
- Ek Özellikler: Parmak izi sensörü, 3.5mm jack, dual SIM
Gördüğünüz üzere sunduğu özelliklere göre muhteşem bir fiyatla geliyor Nokia X6. Bakalım cihaz ülkemize uğradığında fiyatının cezbediliciğini koruyabilecek mi.