Apple, dünya tarihindeki 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu. Şirketi Steve Jobs’tan sonra sırtlanan Tim Cook, bu gelişme üzerine on binlerce Apple çalışanına bir teşekkür mesajı gönderdi.

1 trilyon dolar piyasaya değeriyle büyük sükse yaratan Apple, bu psikolojik barajı aşabilmek adına çok ciddi çalışmalar yürüttü. Yeryüzündeki pek çok ülkenin piyasa hacminden daha fazla olan bu değer, bir teknoloji firması tarafından aşılmış durumda. Bu başarının ardında ise kar odaklılığı ve dijital hizmetlerin yükselişi var.

Apple’ın böyle bir döneminde başında olduğu için unutulmazlar arasına dahil olan CEO Tim Cook, bu olaya bir “kilometre taşı” yakıştırması yaparak geleceğe de göz kırptı. 120 binden fazla çalışana gönderildiği Routers tarafından doğrulanan e-postada, “başarının en önemli ölçütü bu değil” ifadeleri yer aldı.

Tim Cook, bu finansal sonuçların, Apple’ın ısrarla devam ettirdiği yenilikçilik olduğunu söyledi. Elbette başarı ölçütü olarak parayı alıp çalışanlarına mesaj yazsaydı pek de etik bir durum yaşanmazdı. Steve Jobs’ın Apple’ı kurarken “insan yaratıcılığının en büyük sınırlarını zorlama” hedefi olduğundan bahseden Cook, çalışanlarına sık sık gelecek vurgusu da yaptı.

Pek çok analist, şu sıralar değeri 900 milyar dolara yaklaşan Amazon’un Apple’dan önce 1 trilyon dolar değere ulaşacağını iddia etse de, Apple tarihi rekorun sahibi oldu.



Tim Cook ve Steve Jobs / Jobs hala Apple'ın başındayken

Tim Cook’un Apple çalışanlarına teşekkür mesajı şu şekilde:

"Takım,

Bugün, Apple önemli bir kilometre taşını geçti. Hisse senetlerimiz 207,39 dolardan kapanış yaptı. Apple, şu an 1 trilyon dolardan fazla değere sahip. Bu başarıyla gurur duymak için çok sebebimiz olsa da, başarımızın en önemli ölçütü olamaz. Finansal getiriler, Apple'ın yenilikçiliğinin bir sonucudur, bu bakış açısı ürünlerimizi ve müşterilerimizi ilk sırada tutar ve her zaman değerlerimize sadık kalmamızı sağlar.

Apple'ı harika yapan şey, sizin yani ekibimizin; başarımızın sırrı olan sıkı çalışmalarınız, özveriniz ve tutkunuzdur. Yaptığınız şeyden çok etkilendim ve sizlerle ömür boyu çalışmak bir ayrıcalıktır. Geç saatlere kadar çalıştığınız ve ekstra mesaileri yaptığınız için, daha azıyla yetinerek işinizi mükemmel kıldığınız için, size kalbimin en orta yerinden teşekkürlerimi sunuyorum.

Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, Apple geliştirici topluluğumuza, iş arkadaşlarımıza ve bu şirkette bize gelen herkese teşekkür etmek için elimizden geleni yapalım.

Steve, insan yaratıcılığının gücünün en büyük zorlukları bile çözebileceği inancına sahip olarak Apple'ı kurdu. Dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olan insanlar bunu yaptılar. Bugünün dünyasında, görevimiz her zamankinden daha önemlidir. Ürünlerimiz sadece sürprizler sunmak ve keyif yaratmakla kalmaz, tüm dünyadaki insanları hayatlarını ve başkalarının hayatlarını zenginleştirir ve güçlendirir.

Steve'in her zaman böyle anlarda dediği gibi, hepimiz Apple’ın parlak geleceğini, birlikte yapacağımız büyük işleri dört gözle beklemeliyiz.

Tim"