1 Trilyon Tonluk Dev Buzdağı Paramparça Oldu!

Larsen C Buz Sahanlığından kopan dev buzdağı, gemi trafiğinin yoğun olduğu yola doğru ilerliyor. Üstelik gelen uydu görüntülerinden edinilen bilgilere göre buz dağı parçalara ayrılıyor.

Geçen gün paylaştığımız haberimizde, 4 İstanbul büyüklüğünde bir buzdağının Larsen C sahanlığından koptuğunu aktarmıştık. Gemiler için şu anda sorun teşkil etmeyen bu dev buz dağı, yeni uydu görüntüleri ile uzun süreler başımızı yakacak gibi duruyor. Çünkü 1 trilyon tonluk bu dev buzdağında geniş çaplı çatlaklar oluşmaya başladı. Bu çatlakların buzdağından koparak ilerlemesi, uluslararası gemi yolunda irili ufaklı birçok buzdağının oluşmasına sebep olabilir. Bu durumun da deniz trafiğini önemli ölçüde engellemesi bekleniyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nda çalışan Anna Fogg, “Okyanus akıntıları, buz dağının tamamını veya parçalarını Falkland Adaları'na kadar kuzeye sürükleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse, Drake Passage’deki gemiler için bir tehlike oluşturacaktır” dedi.

Bu devasa buzdağının kopma sebebi bilim insanlarını ikiye ayırdı. Bir grup bu olayı küresel ısınmaya bağlarken, diğer bir grup yaşanan olayın tamamiyle doğal yollarla oluştuğunu savunuyor.

Swansea Üniversitesi’nden Dr. Martin O’Leary, buzdağlarının tamamiyle “doğal” bir olay olduğunu ve bunda insanlığın ve iklim değişikliğinin etkisi olmadığını savunuyor.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarlarında çalılaşan Rig Rignot’a göre ise Larsen C sahanlığında yaşanan bu olay, iklim değişikliğinin kesin bir işareti. Doğal bir döngü olmadığını belirten Rignot, “sistemin sıcak bir iklime karşı verdiği yanıttır” dedi.

Sonucun neden olduğunu bilmiyoruz, ancak şu anda bu alanlarda seyahat eden gemilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor.