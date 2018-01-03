1 Trilyonluk Şirket Olma Yarışında, İpi Kim Göğüsleyecek?

Bu yıl ilk kez halka açık bir şirketin 1 trilyon dolarlık değere ulaşması kuvvetle muhtemel. Ancak hangi şirketin bu unvanı elde edeceği merak konusu.

Dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketi için yarış devam ederken, Microsoft, Google, Facebook ve hatta Tesla'nın adı anılsa da, en güçlü adaylar ABD'li teknoloji devleri Apple ile Amazon olarak görülmekte.

Stockbroker Hargreaves Lansdown'da bir öz sermaye analisti olan George Salmon’a göre, teknoloji şirketlerinde hisseler 2017'de olduğu gibi güçlü bir şekilde yükselmeye devam ederse, Apple'ın başını çektiği söz konusu şirketlerden bir ya daha fazlasının piyasa değeri 2018 yılının ilk çeyreğinde bir trilyon doları aşacak.

Diğer yandan Amazon ise Apple'dan çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilen bir çevrimiçi perakende satış mağazası. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi internet üzerinden kitap satışı yapan bir firmadan dünyanın en büyük internetten alışveriş platformuna dönüştürdü. Piyasa değeri sıralamasında Amazon ilk üçte dahi yer almıyor. Ancak başta yatırım bankası Morgan Stanley olmak üzere pek çok yatırım uzmanı ve sektör yetkilisi, Amazon'un 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olabileceğini söylüyor.

Sizin bu konuda düşünceleriniz neler, sizce bu yarışta galip gelen taraf kim olacak?