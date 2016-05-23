15 aylık bebek olan Harlen Bodhi White, annesinin çektiği fotoğraflarla Instagram’ın son dönemlerdeki fenomenlerinden oldu. Harlen bebek, şimdiye kadar annesinin çektiği fotoğraflar sayesinde 1 milyon dolar kazanç elde etti.

Instagram, biraz akıllıca kullanıldığında ve biraz da şansla herkese kazanç kapısı sağlayan sosyal ağ platformlarından. Geçtiğimiz yıl 3 yaşındayken kaslı vücuduyla yaptığı paylaşımlar sebebiyle fenomen olan Dash’ı hatırlarsınız. 22 yaşındaki bir başka fenomen Danielle Bernstein de paylaştığı moda içerikli fotoğraflarla günde 15 bin dolara varan kazançlar sağlıyordu. Şimdi bu fenomenlerin arasına yeni, minik bir üye girdi: Harlen Bodhi White.

Harlen bebek, annesinin çektiği fotoğraflarla Instagram’ın son dönemdeki fenomen kullanıcılarından oldu. Henüz 15 aylık olmasına rağmen 187 bin takipçisi bulunan bebeğe birçok markadan da iş teklifi gelmiş durumda. Ayrıca bebek modelliği de yapan Harlen, bu zamana kadar birçok markanın ürünlerini giyip reklamını yaptı. Annesi Chelsea White, Harlen’in bu zamana kadar 1074 fotoğrafını çekip paylaşmış. O fotoğraflardan bazılarını aşağıda paylaştık (gerçekten karizma bebekmiş).