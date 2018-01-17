Amerika Birleşik Devletleri merkezli otonom sürüş çözümleri üreten Pony.ai isimli şirket, Seri A yatırım turunu 112 milyon dolarlık fonla kapattı.

James Peng ve Tiancheng Lou tarafından 2016 yılının sonlarında kurulan Pony.ai için düzenlenen yatırım turuna, Çinli şirketler Morningside Venture Capital ve Legend Capital öncülük ederken şirkete Comcast Ventures, IDG Capital Partners, Polaris Capital Group ve Sequoia Capital de dahil olmak üzere sekiz diğer girişim şirketi de destek sağladı. Şirketin kısa bir süre içerisinde bu denli büyük bir meblayı toplaması oldukça dikkat çekti.

Pony.ai, otonom araçlara gereken gücü sağlayabilmek için bu araçların birbirinden bağımsız olan teknolojilerini birbirine bağlayan bir platform üzerinde çalışıyor. Şirketin platformu, araçları 4. seviye bir otonom araca dönüştürmek için sensörleri, yazılımları, kameraları ve diğer teknolojileri birleştirmeyi hedefliyor. Pony.ai sistemiyle donatılan bir araç, belirli senaryolarda oldukça verimli bir şekilde çalışıyor ancak yine de bir direksiyona ve pedalları da içerisinde barındırıyor.

Şirketin kurucularından deneyimli mühendis James Peng yaptığı açıklamada, araçları ABD'nin yanı sıra Çin'in bazı bölgelerinde de test ettiklerini belirtti. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde ofisi bulunan şirket burada testlerini de sürdürüyor.Bunun sebebi ise yerel yönetimin otonom araçlara büyük şekilde desteklemesi olarak gösteriliyor. Öte yandan Peng'in söylediklerine göre, Pony.ai platformu iki üç yıl içinde ticari açıdan hazır olacak.

Pony.ai, daha büyük oyuncuların rekabetini ortadan kaldırmasa bile Çin özerk otomobil teknolojisi pazarında önemli bir oyuncu olmak için hazır görünüyor. Ülkedeki otonom sürüş teknolojisi WeChat ve Baidu'yu elinde bulunduran Tencent Holding tarafından yönlendiriliyor.