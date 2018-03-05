Katılımcıların sektörden isimlerle tanışabileceği 10. 2 Günde Şirket-i Alem etkinliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 9-11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Geleneksel hale gelen ve bu sene 10.'su düzenlenecek olan 2 Günde Şirket-i Alem etkinliği her zaman olduğu gibi yine Türkiye'de ve Dünya'da sektörlerinde lider firmaları 10.yıla özel 9-10-11 Mart 2017 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde sizlerle buluşturuyor.

Nedir Bu 2GŞA?

2GŞA, dünya ve Türkiye genelinde mühendislik alanında söz sahibi katılımcı şirketler tarafından yapılacak sunumlarla, öğrencilerin geleceğini şekillendirecek konular hakkında bilgilendirildiği, şirketlerin genel yapısı ve gelecek projeleri hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği, şirketlerin öğrencileri insan kaynakları hakkında yönlendirildiği, işe alım stratejilerinin aktarıldığı ve bu şirketlerin çalışanlarında aradığı temel niteliklerin belirtildiği, yeni nesil teknolojilerin öğrencilerle paylaşıldığı ve bunların yarattığı iş alanları hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği, katılan şirketlerin yakın gelecekteki iş ortaklarının profilini daha yakından tanıdığı, konuşmacıların kariyer yolculuklarının öğrencilerle paylaştığı ve konu hakkında tavsiyeler verdiği bir etkinliktir.

2GŞA etkinliğine katılarak sektörden insanlarla tanışabilir, kendi sektörünüz hakkında bilgi edinebilir, kendinize staj ayarlayabilir, yeni iş bağlantıları kurabilir ya da ikramlarla karnınızı doyurabilirsiniz.

2 Günde Şirket-i Alem etkinliği dahilinde;

Tunç BERKMAN (VESTEL)

Ahmet FINDIK (TEI)

Taylan ASLANOĞLU (MAN)

Oğuz USLU (VİTRA)

Evren DEMİRCİ (DEKOGROUP)

Hamza SÖNMEZ (GPAY)

Muhammed IRGAT (ENERJİSA)

Özgür SARIOĞLU (LEGRAND)

Uğur ERTOY (VAILLANT GROUP)

Bahadır KARACA (RÖNESANS HOLDİNG)

Bünyamin ÖZTÜRK (GİZEMFRİT)

Barış ŞENYÜZ (DOST İNŞAAT)

DR. Başak YÜKSEL (GE Aviation), Mustafa AYHAN (BOSCH)

Kenan IŞIK (SAVRONİK)

Beyza Sinem ÇAĞLAR (DOMİNO’S)

FORD OTOSAN

sunumlar gerçekleştirecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı, 9-10-11 Mart 2018 tarihlerinde, 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için 2gsa.ieeeesogu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.