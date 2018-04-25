Bilişim teknolojilerindeki son yenilikleri düzenlenecek workshop, eğitim, seminer ve paneller ile katılımcılara sunacak olan 10. Bilişim Günleri, 28-29 Nisan'da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik kadrosu ve mevcut altyapı sistemiyle günümüz dünyasında aranan nitelikte öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversite-Sanayi iş birliği, verilen eğitimin başarılı projelere dönüşerek gerçek hayattaki problemlere çözüm bulmasına yardımcı olur.

ESOGÜ Bilişim Günleri Organizasyon Komitesi, mevcut misyonlarını devam ettirmek için 28-29 Nisan tarihlerinde 10. Bilişim Günleri’ni, Prof. Dr. Suat Mirza Konferans Salonu ev sahipliğinde düzenleyecek.

Bilişim teknolojilerindeki son yenilikleri düzenlenecek workshop, eğitim, seminer ve paneller ile katılımcılara sunacak olan etkinlik, iş hayatına atılmaya hazırlanan öğrenciler ile iş dünyası arasında dinamik bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

10. Bilişim Günleri'nde Ele Alınacak Konular

Endüstri 4.0 - Alper GERÇEK(ASELSAN)

Siber Güvenlik Nedir? - Hakkı YÜCE(Koç Sistem)

Nesnelerin İnterneti ve Maker Hareketi - Sertan Deniz SAYGILI(Koç Sistem & FORD Otosan)

Kişisel Verilerin Korunması - Dr. Yılmaz VURAL(TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.)

Yapay Zeka ve Sanal Robotlar - Mevlüt Oğulcan SERDAR(WINWAI)

Yazılım Geliştirme Süreçleri - Metin YILMAZ(TEI)

Web Scraping - Cem AYAN(Segmentify)

Geçmişten Günümüze Android - Ali Şahin AYDOĞAN(Verisun Teknoloji A.Ş.)

Özgür Yazılım - Barış BÜYÜKAKYOL

Bilgisayar Mühendisleri Odasının Önemi - Hüseyin YEŞİLSEVEN & Ezgi PEKŞEN SOYSAL (BMO)

Bilişim Hukuku - Barış Günaydın(Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir)

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için bbtk.ogu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir, ayrıca etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Etkinlik hakkındaki tüm gelişmeleri anlık olarak takip etmek için Facebook etkinlik sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.