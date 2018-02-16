Hintli Arkeologlar, uzaylı tasvirlerine benzeyen 10 bin yıllık çizimleri incelemek için NASA'dan yardım talep etti.

Günümüzde duvarları süslemek için çeşitli duvar kağıtları ya da tablolar kullanmaktayız. ‘Sanatın’ bu seviyeye gelmediği binlerce yıl önce yaşayan uygarlıklar, yaşadıkları tecrübeleri gelecek nesillere aktarmak için duvarlara resim çizme yöntemini kullanırlardı. Doğal boyalarla çizildiği için binlerce yıldır varlıklarını koruyan bu çizimlerin gizemleri ise hala çözülmeyi bekliyor.

Bir grup Hintli arkeolog, 2014 yılında Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki Charama mağaralarında bulunan 10 bin yıllık uzaylı varlıklar ve UFO’ları andıran çizimleri araştırmak için Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu’ndan (ISRO) yardım talep ediyor.

Arkeolog JR Bhagat, Charama mağaralarında bulunan çizimlerin son derece şaşırtıcı olduğunu söylerken bulguların tarih öncesi insanların dünya dışı varlıkları görerek ya da hayal ederek bu çizimleri gerçekleştirmiş olabileceğini, bu gizemin de araştırmacılarda merak uyandırdığını belirtti.

NASA ve ISRO’dan yardım istemeleri hakkında konuşan Bhagat, çizimlerin arkasındaki gizemi çözebilecek uzmanlıkta bir arkeologun bulunmadığını belirtti. Bhagat’ın açıklamalarına göre Charama mağaralarındaki resimler, günümüz sinema filmlerinde tasvir edilen dünya dışı varlıklara fazlası ile benziyor. Üstelik bazı çizimler, hayal gücü ile çizilmiş olma ihtimalini ciddi anlamda sorgulatacak kadar modern tasvirlere benziyor.