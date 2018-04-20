10 Büyük Üniversite Bölünüyor, 15 Yeni Üniversite Geliyor!

Hükümetin Meclis'e sunduğu yeni tasarı kapsamında 10 büyük üniversite bölünecek. Bölünecek üniversitelere ek olarak 3’ü devlet 2’si vakıf olacak şekilde 5 de yeni üniversite eklenecek.

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis’e sunuldu. Bu tasarı kapsamında ülkemizdeki bazı büyük üniversiteler bölünerek 15 yeni üniversitenin kurulması sağlanacak. Bu üniversitelerden 2’si vakıf üniversitesi olurken, 13 tanesi devlet üniversitesi olacak.

Toplamda 10 üniversiteyi bölecek bu yeni düzenleme, bölünerek ortaya çıkan 10 üniversiteye ek olarak 5 yeni üniversite ekleyecek. Yeni tasarı kapsamında bölünen üniversiteler ve bölünme sonucunda ortaya çıkan yeni üniversiteler şu şekilde:

Gazi Üniversitesi’nden Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi’nden Ibn-i Sina Üniversitesi

İnönü Üniversitesi’nden Turgut Özal Üniversitesi

Karadeniz Üniversitesi’nden Trabzon Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi’nden Konya Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi’nden Kütahya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi’nden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi’nden Kayseri Üniversitesi

Mersin Üniversitesi’nden Tarsus Üniversitesi

Sütçü İmam Üniversitesi’nden İstiklal Üniversitesi

Bundan sonra bölünerek hizmet verecek bu üniversitelere 3’ü devlet 2’si vakıf olacak şekilde 5 üniversite daha eklenecek. Bu üniversiteler;

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

İstanbul Tuna Üniversitesi (vakıf)

İzmir Tınaz Tepe Üniversitesi (Vakıf)

Bu yeni üniversitelerin bu sene yapılacak tercihlerde aktif olarak hizmet verip vermeyeceği konusunda bir açıklama yok, ancak tasarının meclisten çıkmasının ardından gerekli bilgiler verilecektir.