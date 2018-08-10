10 Efsane Film Hakkında Duymadığınız 10 İlginç Gerçek

Severek ve de hayranlıkla izlediğimiz; tişörtlerimizin üzerinde taşıyıp, duvarlarımıza posterlerini astığımız 'efsane' filmler hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

Baba, Kuzuların Sessizliği, Şeytanın Avukatı, Polis Akademisi, Forrest Gump ve diğerleri... İşte sinema tarihine damga vurmuş 10 film ve bu filmlere dair çok az kişi tarafından bilinen ilginç gerçekler.

1. Baba (The Godfather, 1972)

Don Corleone'nin de içinde olduğu düğün sahnesinde, arka planda ateş açan kişilerin gerçek mafya ve yakınları olduğunu biliyor muydunuz? ABD'deki mafya klanlarının ve önemli figürlerinin ilk kez gün yüzüne çıktığı bu filmde, pek çok 'gerçek' mafya üyesinin rol almak için can attığını da belirtmek lazım.

2. Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs, 1991)

Tam 2 saat 18 dakika süren bir filmde, sadece 16 dakika görünerek, seyirci üzerinde olağanüstü bir etki bırakmak... Evet, Anthony Hopkins (Hannibal Lecter) filmde toplam 16 dakika göründü.

3. Şeytanın Avukatı (The Devil's Advocate, 1997)

Filmde, Al Pacino ve Keanu Reeves'in seyrettiği boks maçı sahnesi gerçekti. 1996 yılındaki şampiyona maçında, Roy Jones Jr - Bryant Brannon'ı 2. raundda devirerek dünya şampiyonu olmuştu.

4. Polis Akademisi (Police Academy, 1984)

Polis Akademisi filmindeki 'Tackleberry' karakteri o kadar sevildi, o kadar benimsendi ki; Amerika'daki emniyet teşkilatları silahlı çatışmayı seven ve buna öncülük eden elemanlarına 'Tackleberry' ismini verdi.

5. Forrest Gump (1994)

Ana karakter Forrest Gump'ı, film boyunca farklı zamanlarda ve çocuk, ergen ve yetişkin olarak izleriz. Her evresinde mavi gömlek giydiğini gördüğümüz karakterin, çocuğu da neredeyse kendisi ile aynı gömleği giyer.

6. Titanic (1997)

Jack'in çizdiği, Rose'un o meşhur portresinin yönetmen James Cameron tarafından çizildiğini biliyor muydunuz?

7. Çığlık (Scream, 1996)

Çığlık filmi, adını, Edvard Munch'ın 'Çığlık' isimli tablosundan alır. Ayrıca, katillerin taktığı maskeler tablodaki figürün bir kopyasıdır.

8. Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975)

Filmin kimi sahnelerinde gerçek zihinsel problemleri olan hastaların kullanıldığını düşününce, Jack Nicholson'ın da delirmesine şaşırmamak gerek.

9. Terminatör 2: Kıyamet Günü (Terminator 2: Judgment Day, 1991)

Sarah Connor'ı canlandıran Linda Hamilton'ın, 'Leslie' isminde bir ikiz kardeşi var. Ve filmin bazı sahnelerinde Linda olarak aslında Leslie'yi seyrettik.

10. Ucuz Roman (Pulp Fiction, 1994)

O dillere destan bond çantanın içinde ne vardı acaba? Çantanın içinde, aşağıdaki fotoğrafta gördüklerinizden başka bir şey yoktu.