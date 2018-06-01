10 Farklı Kanser Türünü Erkenden Teşhis Edebilecek Yöntem

Belki de insanlığın gelmiş geçmiş en büyük sorunlarından biri olan kansere nihai çözüm bulunmuş değil. Bununla birlikte yeni gelişmeler ise fazlasıyla umut verici.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şerinde gerçekleştirilen ve kanser bilimi alanında çalışmalar gerçekleştiren önemli bilim insanlarını bir araya getiren konferansta çok önemli gelişmeler duyuruldu.

Kansere dair nihai bir çözüm üretilemiyor olsa da bu hastalığın erken teşhisi, çok büyük oranda hastaların uzun ve sağlıklı bir ömür yaşamasını sağlayabiliyor. Konferans dahilinde 10 farklı kanser türünü en erken safhada kan testi yoluyla tespit edilebilir hale getirebilecek bir keşifte bulunulduğu açıklandı.

Özellikle yumurtalık ve pankreas kanserinin teşhisinde çok iyi sonuçlar veren ve likid biyopsi olarak adlandırılan bu testle Kanser Enstitüsü'nden Eric Klein şunları söyledi: "Bu testin çok insanın hayatını kurtarmasını umuyoruz, kanser araştırmalarında çığır açma olasılığı mevcut."

Bu yapılan test ile birlikte pankreas, karaciğer ve safra kesesi tanısında %80, lenf ve miyelom kanserlerinde ise %77 ve %73 oranında teşhis imkanı sunuyor.