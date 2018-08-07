Oppo R17’nin Resmi Görüntüleri Sızdırıldı

Çin’in tüketici teknolojisi lisanslama kuruluşu TENAA, gün geçtikçe devleşen Oppo’nun yeni amiral gemisini onayladı. PAGM00 ve PAGT00 kod adlı iki telefon, Oppo R17 hakkında bugüne kadar yapılan sızıntıları doğrulayınca heyecan yarattı.

Çinli Oppo, Xiaomi’nin ardından küresel sıralamada adını anmaya başladığımız bir şirket. Son yıllarda yakaladığı başarılı yükseliş, şirketin alternatif bir üretici konumundan çıkmasına yardımcı olabilir. Firmanın bu yolda hala eski stratejilerle ilerlemesi de gelenekçi olduğunu gösteriyor. Örneğin R17 amiral gemisinde 10 GB RAM kullanılacak. Bu miktar, günümüz performans ihtiyacının biraz üzerinde.

TENAA’da ortaya çıkan ve model isimleri gizlenen iki cihaz var. Söylentilere göre bu cihazlarından birisi R17, diğeri de R17 Pro olacak. Her iki cihazın da önünde “su damlası” olarak anılan küçük çentikler yer alırken, arka taraflarındaki çift kamera kurulumu dikkat çekiyor.

Oppo R17 Pro:

Oppo R17'nin görünürde tek fark parmak izi sensörü. Bu da Pro versiyonda ekran altına gömülü sensör olacağını doğruluyor:

Sızdırılan bilgiler arasında cihazlar hakkında bazı teknik detaylar da var. Her iki telefon da gayet büyük sayılabilecek 6.4 inçlik ekranla gelecek. Cihazlar, gücünü 3415 mAh’lik bataryalardan alacaklar.

İki cihazın da Snapdragon 710 işlemcisine sahip olacağı, sadece RAM boyutlarıyla ayrılacağı söyleniyor. Oppo R17 8GB RAM ile gelirken, R17 Pro 10GB RAM’a sahip olacak. Bir başka söylentiye göre 10GB RAM ihtimali yok, bu iddialar tamamen spekülasyon. Yani ikinci bir ihtimale göre cihazlarda 8 ve 6GB RAM seçeneklerini de görebilir. Ayrıca Oppo’nun özel olarak geliştirdiği 3D yüz tanıma teknolojisi TOF bulunacak.

R17 ve R17 Pro, Gorilla Glass 6 korumasına sahip ilk cihaz olabilir. R17 Pro’nun 480 dolara, R17’nin ise 440 dolara satılması bekleniyor.