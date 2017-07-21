Dünyanın ve evrenin geleceğine dair bir çok teori dile getirilmiştir günümüze değin. Bu videoda bazı bilimsel veriler kullanılarak, önümüzdeki 10 kentrilyon yıla kadar dünya ve evren çapında neler yaşanabileceğine dair bazı örnekler sunulmuş.

İnsan neslinin ve sevgili gezegenimiz dünyanın nasıl bir geleceği olacak? Biraz araştırma yaptıktan sonra önümüzdeki 1.000, 1 milyon ve 10 kentrilyon (10 üzeri 19) yıl içerisinde gerçekleşebilecek olan olaylara dair bazı tahminler derledik.

İsterseniz bu seyahate birlikte çıkalım.

Günümüzden 1.000 yıl sonra olabilecekler. Dillerin hızla gerçekleşen evriminden mütevellit günümüze ait kelimelerden hiç biri kullanımda olmayacak.

Gamma Cephei* , Polaris’in yerini alacak ve böylece yeni bir kuzey yıldızımız olmuş olacak.

Şimdiden itibaren 2.000 yıl içerisinde olabilecekler.

8 derecelik aşırı global ısınma nedeniyle buz tabakaları tamamiyle eriyecek. Greenland Ice, eriyecek. Deniz seviyeleri 6 metre daha yüksek olacak. Maya takviminin son yılının 5125 olduğunu biliyor muydunuz? Yani Mayalara göre kıyamet bu tarihte kopacak. Eğer o tarihe kadar hayatta kalabilirsek, Chernobyl nihayet temizlenmiş olacak.

Günümüzden 50.000 yıl sonra Niagara Şelaleleri yok olacak. Erie Gölü’ne giden son 32 kilometelik bölüm yok olup gidecek ve şelale artık varlığını sürdüremeyecek.

+2 derecelik global ısınma nedeniyle Greenland Iceland adlı buz adası bütünüyle çözünecek.

Şimdiden itibaren 100.000 yıl içerisinde olacaklar. Macbook’taki titanyum aşınmaya başlayacak. Bir süper volkan ya da iklim değişimine neden olacak büyük bir asteroid dünyayı etkileyebilecek. Dünya’nın galaksideki hareketinden ötürü gökteki yıldızlar bütünüyle farklı görünecekler.

500.000 yıl içerisinde günümüz reaktörlerinde harcanan yakıt, nihayet güvenli olacak. Ve, yeni bir küresel donma yaşanacak.

Günümüzden itibaren 1 milyon yıl içerisinde bugün yapılan gözlükler değer kaybedecekler. Giza’da bulunan piramitler ya da Mount Rushmore’daki yontma heykeller gibi büyük taş yapılar hala varlıklarını sürdürebilecekler. Bunların dışında her şey, yok olacak.

Bazılarına göre Y kromozomları 5 milyon yıl içerisinde yok olacak. Böylece erkek cinsi ortadan kalkmış olacak.

50 milyon yıl içerisinde Afrika, Avrupa-Asya ile çarpışarak Akdeniz havzasını kapatacak ve Himalayalar benzeri bir dağ dizisinin oluşumuna neden olacak. Antarktika Buzulu kuzeye göç ederek eriyecek ve deniz seviyesini 75 metre arttıracak. Heyecana mahal yok zira o tarihe kadar tüm galaksi uzayın bir yerlerinde koloni haline gelmiş olabilir.

60 milyon yıl içerisinde dünyanın yörüngesi öngörülemez olacak.

250 milyon yıl içerisinde kıtalar hareket etmeye başlayarak yeni bir süper kıta oluşturacaklar.

Günümüzden 800 milyon yıl sonra C4 fotosentezi mümkün olmayacak. Bunun sonucu olarak çok hücreli yaşam yok olacak.

2 milyar yıl içerisinde dünyanın çekirdeği donacak ve gezegenin dönüşü duracak. Dönme olmayacak, manyetik alan olmayacak, Güneş’e karşı koruma olmayacak. Yüzey sıcaklığı 147 dereceyi bulacak. Hayat bütünüyle sona erecek.

7 milyar yıl içerisinde Güneş azami yarı çapına erişerek, günümüzdeki nden256 kat daha büyük olacak. Merkür, Venüs, ve hatta Dünya yok olacaklar. Güneş ise mevcut günümüz kütlesinin yüzde ellisi ile karbon-oksijen karışımı bir beyaz cüceye dönüşecek.

Günümüzden 20 milyar yıl sonrası, evrenin olası sonlarından biri olabilecek. Evrenin genişlemesi sebebiyle evrendeki tüm madde param parça olacak. Mesafeler sonsuz hale gelecek.

100 trilyon yıl sonra bütün yıldızlar yok olmuş olacaklar. Geriye sadece kalıntılar, beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler kalacak.

100 kentrilyon yıl sonra dünya eğer genişlemiş bir Güneş tarafından yok olup gitmezse, yarılama ömrünü tamamlayarak güneşin derinliklerine dalacak.

* Gamma Cephei: Cepheus takım yıldızı'nda yaklaşık 45 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir ikili yıldız sistemi.