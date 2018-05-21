10 Kilogramlık Dünyanın En Ağır iPhone Kılıfı

Teknoloji dünyası, gerekli veya gereksiz birçok farklı ürünle bizleri şaşırtabiliyor. Ancak ahir ömrünüzde bu kadar garip bir telefon aksesuarı görmemiş olabilirsiniz.

SoftBank firması tarafında, iPhone X için tasarlanan bu garip kılıf, tanıtımının ardından piyasaya sürüldü. "Videolarınızı izlerken, aynı zamanda formda kalmak isteyenlere!" şeklinde bir sloganla satışa sunulan kılıf, toplam 10 kilogram ağırlığında.

Kılıf 100 dolarlık fiyatıyla (455 TL) satışa sunuldu. 25 derecelik açıyla dambıl kaldırılana dek ekrandaki video veya görüntüyü rahatlıkla takip edebileceğiniz bu iPhone X kılıfının herhangi bir ek özelliği bulunmuyor.

SoftBank'ın 10. kuruluş yılını kutlamak amacıyla piyasaya çıkan bu ürün, elbette ki bir PR çalışmasından ibaret. Yoksa kelli felli insanların yönettiği ve 10 senedir piyasada barınan koskoca bir firmanın, bu ürünün saçmalığından haberdar olmaması mümkün değildir. Ya da en azından biz öyle umuyoruz. :)