10 Kişiden 1'inin Tamamlayabildiği Ülke Kısaltmaları Testi

Bugün sizler için hazırladığımız ülke kodları testinde 15 soruda kendi bilginizi ölçebilirsiniz. Unutmadan belirtelim, her 10 kişiden sadece 1'i bu testi başarıyla tamamlayabiliyor. Her soruda üç şıkkınız mevcut ve 15 sorunun tamamının cevaplarına en aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1/15
- Bermuda
- Belize
- Belçika
2/15
- İzlanda
- İrlanda
- Man Adası
3/15
- Lüksemburg
- Liberya
- Litvanya
4/15
- Güney Afrika
- Suudi Arabistan
- Singapur
5/15
- Kolombiya
- Kongo
- Kosta Rika
6/15
- Ermenistan
- Arnavutluk
- Aruba
7/15
- Estonya
- İspanya
- Sırbistan
8/15
- İsviçre
- Çad
- İskoçya
9/15
- Tayvan
- Turks ve Caicos Adaları
- Tayland
10/15
- Romanya
- Ruanda
- Portekiz
11/15
- Danimarka
- Almanya
- Küba
12/15
- İtalya
- İzlanda
- İsrail
13/15
- Monako
- Mısır
- Meksika
14/15
- Porto Riko
- Peru
- Polonya
15/15
- Tunus
- Ukrayna
- Türkiye
Cevaplar
- 1. Bermuda
- 2. İrlanda
- 3. Lüksemburg
- 4. Singapur
- 5. Kolombiya
- 6. Aruba
- 7. İspanya
- 8. İsviçre
- 9. Tayland
- 10. Romanya
- 11. Almanya
- 12. İsrail
- 13. Monako
- 14. Peru
- 15. Türkiye