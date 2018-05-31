  • 10 Kişiden 1'inin Tamamlayabildiği Ülke Kısaltmaları Testi

10 Kişiden Yalnızca 1'inin Tamamlayabildiği Ülke Kısaltmaları Testi

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Ülke kısaltmalarını telefon kodlarında, plakalarda ve benzeri birçok yerde görüyoruz. Peki ne kadarına hakimiz?

Bugün sizler için hazırladığımız ülke kodları testinde 15 soruda kendi bilginizi ölçebilirsiniz. Unutmadan belirtelim, her 10 kişiden sadece 1'i bu testi başarıyla tamamlayabiliyor. Her soruda üç şıkkınız mevcut ve 15 sorunun tamamının cevaplarına en aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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1/15

  • Bermuda
  • Belize
  • Belçika

2/15

  • İzlanda
  • İrlanda
  • Man Adası

3/15

  • Lüksemburg
  • Liberya
  • Litvanya

4/15

  • Güney Afrika
  • Suudi Arabistan
  • Singapur

5/15

  • Kolombiya
  • Kongo
  • Kosta Rika

6/15

  • Ermenistan
  • Arnavutluk
  • Aruba

7/15

  • Estonya
  • İspanya
  • Sırbistan

8/15

  • İsviçre
  • Çad
  • İskoçya

9/15

  • Tayvan
  • Turks ve Caicos Adaları
  • Tayland

10/15

  • Romanya
  • Ruanda
  • Portekiz

11/15

  • Danimarka
  • Almanya
  • Küba

12/15

  • İtalya
  • İzlanda
  • İsrail

13/15

  • Monako
  • Mısır
  • Meksika

14/15

  • Porto Riko
  • Peru
  • Polonya

15/15

  • Tunus
  • Ukrayna
  • Türkiye

Cevaplar

  • 1. Bermuda
  • 2. İrlanda
  • 3. Lüksemburg
  • 4. Singapur
  • 5. Kolombiya
  • 6. Aruba
  • 7. İspanya
  • 8. İsviçre
  • 9. Tayland
  • 10. Romanya
  • 11. Almanya
  • 12. İsrail
  • 13. Monako
  • 14. Peru
  • 15. Türkiye
Etiketler: ülkeler, kısaltma
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