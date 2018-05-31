10 Kişiden 1'inin Tamamlayabildiği Ülke Kısaltmaları Testi

Ülke kısaltmalarını telefon kodlarında, plakalarda ve benzeri birçok yerde görüyoruz. Peki ne kadarına hakimiz?

Bugün sizler için hazırladığımız ülke kodları testinde 15 soruda kendi bilginizi ölçebilirsiniz. Unutmadan belirtelim, her 10 kişiden sadece 1'i bu testi başarıyla tamamlayabiliyor. Her soruda üç şıkkınız mevcut ve 15 sorunun tamamının cevaplarına en aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1/15

Bermuda

Belize

Belçika

2/15

İzlanda

İrlanda

Man Adası

3/15

Lüksemburg

Liberya

Litvanya

4/15

Güney Afrika

Suudi Arabistan

Singapur

5/15

Kolombiya

Kongo

Kosta Rika

6/15

Ermenistan

Arnavutluk

Aruba

7/15

Estonya

İspanya

Sırbistan

8/15

İsviçre

Çad

İskoçya

9/15

Tayvan

Turks ve Caicos Adaları

Tayland

10/15

Romanya

Ruanda

Portekiz

11/15

Danimarka

Almanya

Küba

12/15

İtalya

İzlanda

İsrail

13/15

Monako

Mısır

Meksika

14/15

Porto Riko

Peru

Polonya

15/15

Tunus

Ukrayna

Türkiye

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