Bir çok konuda işinize yarayabilecek ve muhtemelen bilmediğiniz 10 internet sitesini sizler için derledik.

Web için yararlı uygulamalar oluşturan tek şirket Google değil, bu yazımızda sizlere reklamı az yapılmış ancak hayatınızı kolaylaştıracak internet sitesi uygulamalarını paylaşacağız. Fotoğraflarınızın çözünürlüğünü, dosyalarınızın formatını değiştirmenin yanı sıra gif yapmak dosya paylaşmak gibi gerçektende hepimizin işine bir yarayacak çok güzel sayfalar var. Bu sayfaları favorilerinize eklemek isteyebilirsiniz.

1 Fotoğraflarınızın çözünürlüğünü yükseltebilirsiniz

Let's Enhance, düşük çözünürlüklü fotoğrafçılığı geliştirmek için ücretsiz bir sitedir. Blok gürültüler otomatik olarak kaldırılır ve resmin eksik kısımlarını hayal etmek ve onu yumuşak bir şekilde büyütür. Kullanmak için bir hesap oluşturmanız yeterli.

2 Dosyaların formatını değiştirebilirsiniz

Zamzar sayesinde açılmayan dosyaların formatlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ücretsiz sürümünde sınırlı format seçeneği sunan uygulama, ücret ödendiğinde 1200 kadar farklı dönüşüm türünü desteklemektedir.

3 İnternet üzerinden dosya paylaşımı yapabilirsiniz

Büyük dosyaları paylaşmak için, Fire fox tarayıcınızın içerisine dosyayı sürükleyip atmanız yeterli ardından linki paylaşabilirsiniz.

4 Dünya saatlerine erişebilirsiniz

TimeAndDate sitesi üzerinden dünya saatlerini takip edebilir ve üye olursanız bütün tarayıcılarda devamlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

5 Dosyalarınızın virüslü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz

JottiMalwareScan sitesine girip taratmak istediğiniz dosyayı yüklemeniz yeterli. Uygulama Bitdefender ve AVG benzeri anti virüs programlarını kullanarak online tarama yapar.

6 Girmek istediğiniz sitenin aktif olup olmamasına bakabilirsiniz

Facebook’a giremediğinizde panik yapmanıza gerek yok,’’ Down for everyone or just’’ me sitesine girerek sadece sizin mi yoksa dünya genelinin mi giremediğine bakabilirsiniz.

7 Tarayıcı üzerinden Gif hazırlayabilirsiniz

Giphy sitesine girerek istediğiniz gifleri oluşturduktan sonra, paylaşabilir ya da sabit diskinize indirebilirsiniz.

8 Ses kaydı yapabilirsiniz

Clyp sitesine girerek ses kaydı alabilir ve site içerisindeki kayıtlı sesleri kullanabilirsiniz. Üye olursanız oluşturduğunuz ses kaydını 12 saate kadar site üzerinde saklayabilirsiniz veya üye olmadan sabit diskinize kaydedebilirsiniz.

9 Doğru renk kombinasyonunu bulmak için yardım alabilirsiniz

Web tasarımı ve benzeri işlerde çalışıyorsanız, Palette Generator sayesinde istediğiniz renk için uyumlu renkleri görüntüleyebilirsiniz.

10 Oyun oynarken skor tutabilirsiniz

Scoreboardz sitesinde kolayca isimlerinizi girip arkadaşlarınızla oyun oynarken oyunun skorunu tutabilirsiniz. En fazla 12 oyuncuya kadar isimlerinizi yazmanız yeterli.