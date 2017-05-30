10 Milyon Aboneye Ulaşan PSY, Youtube'dan Elmas Buton Aldı!

Güney Koreli şarkıcı PSY, kanalının 10 milyon aboneye ulaşmanın şerefine Youtube tarafından elmas buton aldı.

Youtube, belirli abone sayısına ulaşan kullanıcılara çeşitli plaketler yolluyor. Örneğin 100 bin aboneye ulaşıldığında gümüş buton ya da 1 milyon aboneye ulaşıldığında altın buton gibi birçok plaket yer alıyor. Ülkemizde bunu henüz alabilen bir kanalın olmadığı(umarım ilk alan biz oluruz) 10 milyon aboneye ulaşan kanallara verilen elmas buton, yeni bir kişiye daha gönderildi. Youtube’da en çok izlenen video dahil birçok alanda başarılı olan PSY’nin kanalının 10 milyon aboneye ulaşması şerefine gönderilen elmas buton, PSY’i harekete geçirmiş ve ünlü sanatçı, buton için bir video hazırlamış.

Butonlar tabii ki altın veya elmastan yapılma olmuyorlar. Elmas butonlarda çok ağır bir krom kullanılıyor. Bu da hediyenin hem şık hem de kaliteli görünmesini sağlıyor.

10 milyon abone sayısına ulaşan birçok yabancı kanal bulunuyor. PewDiePie, 50 milyon özel butonu olan yakut butonu bile almayı başardı.

PSY’nin imzasını taşıyan birçok şarkı 1 milyar görüntülenme barajını geçerken, çıkış yaptığı parça olan Gangam Style’ın 3 milyar izlenmeye dayanarak Youtube’un en çok izlenen videosu olduğunu da belirtelim. En yeni videolarında bile milyonlarca izlenme yakalayan PSY, böylece 10 milyon butonu alan kişilerin arasına katıldı.

Türkiye’nin gerçek dostu olan Güney Kore’lilerin ne kadar saygılı olduğunu bir kez daha kanıtlayan PSY, video aracılığı ile takipçilerine ve Youtube’a teşekkür etti.