10 Milyon Dolarlık Dev Robot Method-2 Hakkında Müthiş İddia!

Devasa bir cüsseye sahip olan Method-2'nin üretici şirketi olan Hankook Mirae Technology'nin robot hakkında 'bir gün felaket kurtarma veya askeri operasyonlar için kullanılabilir' demesi tartışmalara neden oldu.

Teknolojinin önce yeni nesil savaşın bir parçası olacağı, daha sonra ise yapay zekanın da gelişmesi ile insanlığın sonunu getireceği çok uzun yıllardır konuşuluyor. Fakat Amazon’un sahibi ve dünyanın en zengin ismi olarak bildiğimiz Jeff Bezos’un yeni oyuncağı Method-2 adlı robot, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Güney Koreli robotik teknoloji şirketi Hankook Mirae Technology tarafından üretilen Method-2, 4 metre yüksekliği ve 1.6 tonluk ağırlığı ile son derece ürkütücü bir cüsseye sahip. Gelişmiş bir uzaktan kumanda ile ya da içinde bulunan pilot tarafından kontrol edilebilen robot, ayrıca parmaklarını da tıpkı bir insan gibi kullanabiliyor.

Fakat yapımı 10 milyon dolara mal olan Method-2’nin tartışılmasının nedeni sahip olduğu teknolojiler değil, hangi amaç ile kullanılacağı. Robotun üretimini üstlenen Hankook Mirae Technology, yaptığı açıklama ile Method-2'nin bir gün felaket kurtarma veya askeri operasyonlar için kullanılabileceğini belirtti.

Savaş sahnesinde insanların hayatını kaybetmesindense robotların devrelerinin yanması daha iyi gibi görünebilir. Fakat ‘insanlara karşı robotlar’ türünde bir savaş, insanlık tarihinde unutması zor izler bırakabilir. Devasa robotlar hakkında önümüzdeki dönemde nasıl gelişmeler olacağını bekleyip göreceğiz.