10 Milyon Dolarlık Efsane Böcek Koleksiyonu!

Charles ve Lois O'Brien çifti bu muazzam koleksiyonu oluşturmak için 60 yıldır emek sarf ediyor!

Charles ve Lois O'Brien çifti, bir çeşit Indiana Jones hayatı yaşayan bir çift. Fakat onlar Indiana Jones'tan farklı olarak antika eserler yerine tam 60 yıldır 7 kıta ve 70 ülkede böcek peşinde koşuyorlar. Çiftin yakında Arizona Devlet Üniversitesi'ne bağışlayacakları, dünyanın en geniş özel koleksiyonu özelliğini taşıyan koleksiyonun değeri ise tam olarak 10 milyon dolar! Bu harika koleksiyondaki böceklerin yaklaşık 1.25 milyonu şimdilik çiftin evinde bulunan 1200'den fazla cam çekmecede muhafaza ediliyor.



1 milyondan fazla böcek türü içeren koleksiyon, Arizona Devlet Üniversitesi'nin böcek soy ağacını tamamlamasında yardımcı olacak. Üniversiteden bir entomolog,

çiftin koleksiyonunun bilimde henüz isimlendirilmemiş yaklaşık 1000 yeni böcek çeşidi içerdiğini söylüyor.

Şimdilerde bizi 89, diğeri 83 yaşında olan Charles ve Lois çifti,1950'lerde Arizona Üniversitesi'nde Charles öğretim asistani, Lois ise bir öğrenciyken bir araya geldi. Ortak tutkuları olan böceklerin onları bir arada tutan şey olduğunu belirten O'Brien'lar, birlikte harika bir hayat yaşadıklarını söylüyor.