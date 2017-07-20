10 Süper Kahramanın Yıllar İçinde Geçirdiği Muhteşem Değişim

Süper kahramanlar, sinemaya uyarlanmadan önce de köklü geçmişlere sahip karakterlerdir. Yaşadıkları evrenler, hayatları, onlara yakın olan insanlar ve elbette ki düşmanları oldukça detaylı bir şekilde işlenir.

Çizgi romanların dünya çapında artan popülaritesi, süper kahramanların sinemada kendilerini göstermesine sebep olmuştur. Sinema tarihi boyunca çekilen onlarca filmde gözüken kahramanlarımız, modern yapımlarla birlikte fazlasıyla değiştiler. Ne kadar çok yeniden tasarlanırsa tasarlansınlar, onlar cesaret, umut ve adaletin ufak birer simgesi olmuşlardır. Görsel efekt teknolojilerinin gelişmesi, belki filmlerin gerçekçi oluşuna yönelik algıları yıkıyor ama yıllardır devam eden birçok seriyi de severek takip ediyoruz. İşte sinema dünyasındaki ilk ve son halleriyle en sevilen 10 süper kahraman: 1978'deki ilk Hulk karakteri ve son Avangers filmindeki CGI Hulk: 1978'de bırakın Asgard'ı Roma'nın bile tanrısı olamayacak kadar paspal olan Thor ve 2017'deki Odin'in oğlu yüce Thor: 1948'deki ilk çıkışından bu yana sadece biraz kas yapan ve kırmızı dondan vazgeçen Superman: 1943'te aşağı mahallenin yaramaz bir çoçuğuyken 2017'de, siyahın asaletine teslim olan Batman: 1966'daki mücevher zengini olan Catwoman ve 2012'de Kara Şovalye Yükseliyor filminde aslına uygun Catwoman: 1975'teki haliyle de 2017'deki haliyle de gönüllerin sultanı, kendi gezegenin tanrısı Wonderwoman: 1990'daki ilk filmiyle pek sevilmeyen ancak yeni serilerle Yenilmezler'in başına oturan Captain America: 1984'ten günümüze kadar hiç bir değişim geçirmeyen Supergirl: 1978'de arabesk albüm çıkartma telaşında olan Doktor Garip ile Sherlock'un büyücülükten hallicesi olan 2016'lı Doktor Strange: 1977'deki yürüyen Örümcek Adam ve 2017'de özüne dönen hikayesiyle yeni arkadaş canlısı komşunuz Spider Man:

Kaynak : http://www.businessinsider.com/superheroes-then-and-now-2017-6/#in-1978-the-incredible-hulk-was-mostly-green-body-paint-and-hair-dye-now-hes-part-cgi-1