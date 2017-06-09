Computex'de sergilenen bilgisayarlardan birisi, 10 tane GTX 1070 ve iki tane Intel Xeon'la çalışıyor. İşin ilginci bu sistem özel bir sıvının içerisinde kaynayarak çalışıyor.

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte bilgisayarlarda ısınma problemleri yine başladı. Sistemlerin güçlenmesi ile birlikte daha fazla soğutmaya ihtiyaç duyan bilgisayarlarımız, yaz aylarının da sıcağı ile adeta ateş atıyor. Özellikle dizüstü bilgisayarlarda yaşanan bu sorunları çözmek için yeni teknolojik adımlar atılıyor. Bunlar arasında Computex fuarında tanıtılan çok değişik bir sistem var. Üzerindeki fanlar ve ısı boruları çıkartılmış tam 10 adet Nvidia GeForce GTX 1070’i aynı anda çalıştırıp bir de üzerine iki Intel Xeon işlemciyi çalıştıran bir bilgisayar tanıtıldı.

Donanımların tamamını özel bir sıvının içinde gördüğümüz tasarımda, Novec isimli bir sıvı içerisine koyulan 10 ekran kartı ve iki Xeon işlemci “tam performans” çalışıyor. Böylesine çok donanımı 61 derecede tutmayı başaran sistem, sıvının 61 derecede kaynaması sayesinde döngüye girebiliyor. Bu derecede kaynayarak buharlaşan sıvı, haznenin üst kısmındaki su bazlı kondansatörlerle tekrardan soğutularak yoğunlaştırılıyor.

Bu sistemin evlerde kullanılması beklenmiyor, ancak daha çok çok yüksek sıcaklıklara çıkan veri merkezlerinde kullanılacaktır. Gürcistan’daki bir veri merkezinde kullanılan soğutma sistemi bilgisayarları kullanarak bitcoin kasmaya çalışıyor.