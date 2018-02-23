Yevmiyesini Biriktirerek Yaptığı Drone'a 15 Bin Sipariş Aldı

Henüz üniversite öğrencisi olan Metehan Emlik, yaz tatillerinde kazandığı 10 TL yevmiyeleri biriktirerek geliştirdiği drone için Yeni Zelanda'dan 10 bin, Türkiye'den ise 5 bin sipariş aldı.

Sivas’ta inşaat işçisi bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olan Metehan Emlik’in bulunduğu konumdan çok daha büyük hayalleri vardı. Milli savunma sistemimizi daha ilerilere taşımak isteyen Metehan, henüz genç yaşlarda tanksavar ve uçaksavarlar üzerinde çalışmanın hayallerini kuruyordu ki her geçen bu hedefine biraz daha yaklaşıyor.

Babasının “Boş işlerle uğraşma, oku” diye öğüt verdiği Metehan, henüz lise eğitiminin başındayken geliştirdiği kablosuz telefon şarj cihazı ve masa lambası ile TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada bölge ikincisi olmayı başardı. 12. sınıfta geliştirdiği Füze Güdümlü Tanksavar Sistemi ile de TÜBİTAK’ın Ortaöğretim Proje Yarışması’nda birincilik gelince Metehan’ın önü açılmış oldu.

Üniversiteye giriş yapana kadar yaz tatillerini inşaatlarda elektrik işlerinde çalışarak geçiren Metehan, kazandığı 10 TL yevmiyeleri biriktirerek kışın okuduğu lisenin laboratuvarında geliştirdiği ürünler için harcadı. ‘’Kendi harçlıklarımdan biriktirdiğim kadarını harcıyordum, yemek bile yemiyordum.’’ diyen Metehan, yorulduğunda ise iki sırayı birleştirerek üzerinde yattığını belirtiyor.

Matematik, fizik ve kimya dersleri dışındaki tüm vaktini laboratuvarda geliştirdiği ürünlere harcayan Metehan, ilk TÜBİTAK derecesini aldıktan sonra çevresini de projelerine ikna etmeye başlamıştı. Lise son sınıfta Özyeğin Üniversitesi’nin ‘roboKamp’ adlı robot yarışmasında da birincilik gelince üniversitede %50 burslu okumaya hak kazandı. Bunun üzerine TÜBİTAK yarışmasından elde edilen derece de eklenince elektrik elektronik mühendisliği bölümünde %100 burslu okumaya hak kazandı.

Geliştirdiği eğitim drone’u ile Yeni Zelanda’dan 10 bin, Türkiye’den ise 5 bin adet sipariş alan Metehan, seri üretime geçmek için fona ihtiyaç duyuyordu ki o fon da Hüsnü Özyeğin’den geldi. Metehan Emlik, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Eğitim drone’larını seri üretime geçirmek için fona ihtiyacım var. Yeni Zelanda’da bir laboratuvar benim ürünlerimi STEM robotik eğitim platformunda kullanmak istiyor. Yılda 10 bin ünite için sipariş verdi. Teklif sunmak üzereyim. Sakarya’da çocuklara kodlama eğitimi vermek isteyen bir kurum 5 bin drone siparişi verdi. Seri üretime geçmek için paraya ihtiyacım vardı. Başarılarımı duyan Hüsnü Özyeğin melek yatırımcı olarak bana destek verecek. Yatırımcım ve ortağım o olacak. Tanksavar ve uçaksavar füze sistemleri üzerine çalışmak istiyorum. Milli savunmamıza yönelik ürünler yapmayı hedefliyorum. Benim gibi çalışma yapmak isteyenler hayallerinden asla vazgeçmesin. Sabırlı olsunlar. Kendilerine güvensinler.’’ dedi.