BNP Paribas tarafından uluslararası olarak gerçekleştirilen Hackaton, 10 ülkeyle eş zamanlı olarak Türkiye'de TEB'in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bir grup yazılımcının bir araya gelerek kendi oluşturdukları projeler üzerine çalışarak üç gün üç gece aynı ortamda bulunarak projeyi kodladıkları ve ardından jürinin beğenisine sunarak çeşitli ödüllerin sahibi olduğu Hackaton etkinlikleri son dönemlerde ülkemizde bir hayli popüler hale geldi. Özellikle internet girişimcilerinin yoğun ilgi gösterdiği Hackaton'lardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Saklıköy TEB Formasyon Akademisi'nde gerçekleştirdi.

Ülkemizde gerçekleştirilen birçok Hackaton'dan farklı olarak uluslararası olma niteliği taşıyan BNP Paribas International Hackathon, Türkiye dahil olmak üzere 10 farklı ülkede eş zamanlı olarak düzenlendi. Ayrıca birçok Hackaton gibi bir konu üzerine odaklanan BNP Paribas International Hackathon, özellikle bankacılık müşterilerinin müşteri deneyimini en iyi seviyeye taşımayı konu aldı.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu dereceye giren ilk iki proje 20’şer bin TL’lik para ödülünün sahibi olurken şampiyon takım Digital Bootcamp’e katılım hakkı ve Paris’te gerçekleştirilecek Demo Day’de büyük finalde 10 ülke arasında Türkiye’yi temsil etme fırsatının da sahibi oldu.