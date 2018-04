10 Üzerinden 10 Puan Almayı Başaran 10 Oyun

Geçtiğimiz günlerde sizlerle IGN'in tartışmalı en favori 100 oyun listesini paylaşmıştık. Bu kez de GameSpot'un en beğendiği 10 oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

En popüler oyun sitelerinden birisi olan GameSpot, sık sık 10 üzerinden 10 puan vermese de; sizler için GameSpot'un çok beğendiği ancak zaman zaman bizim beğenmediğimiz 10 oyunu derledik, toparladık ve karşınıza getirdik.

1) Super Mario Odyssey

Ustalıkla ayarlanmış seviye tasarımı ve anlık olarak çok keyifli vakit geçirmenizi sağlayan mekanikleriyle Super Mario Odyssey, verdiğiniz paranın hakkını veriyor. Akıllıca tasarlanan seviye sistemi, anın tadını çıkarmanızı sağlayacak. Oyun, basit yapısının sınırlarını aşıyor ve tüm oyun boyunca gülümsemenizi sağlıyor.

Oyunun çıkış tarihi: 27 Ekim 2017.

2) Divinity: Original Sin II

Yalnız çiftlik evlerinden uzak boyutlarda tanrılar ile yaptığınız meydan savaşlarla, Divinity: Original Sin II şimdiye kadar yapılmış en büyüleyici rol yapma oyunlarından birisi. 2017 yılında tasarlanmış en iyi oyunlardan ve gelecek yıllarda RPG klasikleriyle anılabilecek bir oyun olma özelliğine sahip.

Oyunun çıkış tarihi: 14 Eylül 2017

3)The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Atmosferinin ne kadar harika olduğu, düşmanlarının ne kadar akıllı olduğu ve bulmacalarının ne kadar zorlu olduğu önemli değil, Breath of Wild, düzinelerce saatten sonra bile yeni kurallar ve olanaklar ile sizi şaşırtmaya devam ediyor. Oyun giderek daha fazla güçlendiğinizi hissetmenize izin veriyor, tüm deneyiminiz boyunca gizemini sürdürüyor. The Legend of Zelda serisi, Nintendo'nun şimdiye kadar yapmış olduğu en etkileyici oyunlardan.

Oyunun çıkış tarihi: 3 Mart 2017

4) Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 4, oyunun hikayesini daha da ileriye götürdü. Oyun süresinde ilerlerken iki kardeş arasındaki bağa, karakterlerin beceresine ve zekalarına hayran kalacaksınız. Muhteşem grafikleri ve geniş bütçe ayrılmış Türkçe dublajıyla Nathan ile birlikte siz de nefes nefese kalacaksınız.

Oyunun çıkış tarihi: 10 Mayıs 2016

5) Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Hayranlarınca Metal Gear serisinin en sevilen oyunlarından birisi olma özelliğini taşıyan beşinci oyun, oyunculara benzersiz ve ilgi çekici bir deneyim sunuyor. Metal Gear, en iyi oyunlar arasından sayıldığı zamanlarda sık sık yanıltıcı bir oyun olarak da tanımlanmıştı, ancak Kojima, Phantom Pain ile bu tür sorunların önüne geçti.

Oyunun çıkış tarihi: 1 Eylül 2015.

6) Journey

Journey'i oynamaya karar verdiyseniz harika atmosfere hazır olmanız gerekiyor. Kabul etmem gerekiyor ki bu oyunu ilk açtığımda ana karakteri çadur giyinmiş bir kadın zannettim. Oyunda çöldeki bir gezgin oluyorsunuz, ambiyans genel olarak çokça sakin gidiyor olsa da stresli bir iş ya da okul gününden sonra size çok tatlı gelecektir.

Oyunun çıkış tarihi: 15 Mart 2012

7) The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 2'inin ardından gelen Wild Hunt, Witcher serisi için tam bir sıçrama noktası. The Witcher 3, sizi daimi yeni bir aksiyona hazırlıyor. Oyun, seçenekleriyle sizi çok farklı yollara sürüklerken finaliyle birlikte boşluğa düşmenize sebep olabilir. Bu inceleme Witcher 3 için her ne kadar kısa olsa da size verebileceğimiz tek tavsiye 'açın ve oynayın' olur.

Oyunun çıkış tarihi: 19 Mayıs 2015.

8) Grand Theft Auto IV

Henüz oynamadıysanız, Grand Theft Auto IV oynamanız gereken oyunlar listesinde. Şahsi fikrime göre 'GameSpot' bu konuda biraz haksızlık etmiş, çünkü GTA San Andreas bile çok daha güzel bir oyundu. GTA IV'e dönecek olursak oyunda hikayeyi tamamladıktan sonra bile oyunu uzun bir süre boyunca oynayabilirsiniz. Dördüncü oyunda her şeyi tamamladığınızı zannettiğinizde bile oyun sizi şaşırtmaya devam edecek.

Oyunun çıkış tarihi: 05 Ağustos 2008

9) Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Bir gizlilik aksiyonu olan Metal Gear Solid 4, birkaç adam vurmak ya da bazı düğmelere basmak dışında oyuncusuna daha bir çok aksiyon unsuru sunuyor. Metal Gear, hikayesini yalnızca iyi işlemekle kalmamış aynı zamanda Orta Doğu'nun savaş atmosferini çok iyi yansıtıyor. Metal Gear Solid 4'i bitirdikten sonra bile oyunun tadı damağınızda kalabilir.

Oyunun çıkış tarihi: 12 Haziran 2008

10) Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy 2 için söylenebilecek tek bir cümle varsa o da olağanüstü bir oyun olduğudur. Asla görmediğiniz yerlere gitmeniz için Mario, sürekli olarak yeni hedefler ve mekanikler sunan bir oyun.

Oyunun çıkış tarihi: 23 Mayıs 2010

GameSpot'ta 10 üzerinden 10 verilen oyunlar bu kadardı. Peki, sizin favori oyununuz hangisi? Bu listede görmek istediğiniz ya da 'bu listede olmasaymış keşke' dediğiniz oyunlar hangisi, lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın.