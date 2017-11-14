10 Yaşındaki Çocuk iPhone 10'un Face ID Güvenliğini Atlattı

Yapılan denemeler esnasında çocuğun başarısız olduğu anlarda annenin şifreyi girerek telefonu açıyor olmasının bu durumun sebebi olabileceği düşünülüyor.

iPhone X’un ‘Face ID’ olarak bilinen yüz tanıma güvenlik sisteminin benzer ikizlerin ya da özel olarak tasarlanmış 3 boyutlu maskelerin kullanımıyla atlatılabildiğine dair bazı denemeler yapılmıştı bugüne kadar. Yeni yayınlanan bir videoda ise, cihazın Face ID özelliği devrede olmasına rağmen 10 yaşındaki oğlunun telefonu nasıl açtığını anlatıyor bir anne.

Enteresan olan, anne ile oğlu arasında çok büyük bir benzerliğin olmaması. Face ID’nin bu tip bir durumda neden işlevini yerine getiremediği ise net değil.

Açıkçası Apple, Face ID’nin hassasiyet derecesinin benzer ikizler ya da 13 yaşın altındaki çocuklarda olumsuz yönde etkileneceğini daha önce açıklamıştı. Firma, dünya çapında milyonlarca kişinin Face ID kullanımıyla ilgili verileri toplayarak, geleceğe dönük geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu video ile ilgili olası bir durum, çocuğun daha önceki denemeleri esnasında Face ID’nin yüz özelliklerini algılamış olması ihtimali.

Yapılan röportaj esnasında anne, Face ID sistemine yüzünü tekrar tanıtıyor. Daha sonra telefonu oğluna vererek, açmasını istiyor ama, başarılı olamıyor. Bu denemeden sonra telefonunu iç mekan ve gece karanlığı koşullarına ayarlayan anne, telefonu tekrar oğluna veriyor. Tekrar başarısız olan oğlu, üçüncü denemesinde telefon kilidini sorunsuz bir şekilde açabiliyor. Başarısız denemelerden sonra telefon kilidinin şifre girilerek açılmasının bu duruma neden olduğu düşünülüyor. Zira denemeler esnasında Face ID kişinin yüz özelliklerini algılayarak, belleğine kaydetmiş oluyor.

Bu tip örnekleri gördükçe insan, parmak izi tarayıcısının daha güvenilir olduğunu düşünmeden edemiyor. Umarız Apple bu tip tecrübelerden edindiği verileri bir araya getirerek Face ID’nin güvenilirliğini %100’e yakın oranlara taşıyabilir.