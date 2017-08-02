Çocuk Müzenin Yaptığı Çok Önemli Bir Hatayı Düzeltti!

10 yaşında Charlie isimli bir çocuk, Londra Doğal Tarih Müzesi'nde Oviraptor'lar için hazırlanmış görselin başka bir dinozora ait olduğunu fark etti.

Dünyanın en önemli müzelerinden birisi olarak kabul edilen Londra Doğal Tarih Müzesi'nin yıllardan beri gözünden kaçırdığı çok önemli bir hatalı bilgiyi, 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi fark etti.

Charlie isimli paleontoloji aşığı bir çocuk, internet üzerinden müzeyi gezerken Oviraptor cinsi dinozor ile insanın boyutunun kıyaslandığını gördü. Görselde bir yanlışlık olduğunu fark eden çocuk bunu müze yönetimine bildirdi. Londra Doğal Tarih Müzesi’nin açıklamalarında Charlie’nin gerçekten haklı olduğu, yıllardan beri orada bulunan görselin aslında bir Oviraptor yerine Protoceratops’a ait olduğunun fark edildiği belirtildi.

Charlie’nin annesi, BBC’ye verdiği demeçte Charlie'nin bunu internette doğal tarih müzesini gezerken fark etmiş olduğunu söyledi. Olayı ailesine aktardığında “ Tamam, iyi olduğunu biliyoruz, ancak bu Doğal Tarih Müzesi” demişler. Sonrasında annesinden telefonunu isteyerek görseli gösteren Charlie, olayın yanlışını ailesine gösterince yetkili makamlara ulaşabilmiş.

Annesi, Charlie’nin Asperger sendromu olduğunu ve bu yüzden bir konuyu sevdiğinde o konu hakkında yer şeyi öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Müzenin de olayı ört bas etmeden 10 yaşındaki bir çocuk tarafından düzeltildiklerini doğrulamaları güzel bir detay olmuş. Bu olaydan çıkarılabilecek en doğru yaklaşım, en güvenilir kurumların bile hata yapabiliyor olduklarını görmek.