Amerika'da iki kez anne ve babasının arabalarını çalan 10 yaşındaki çocuk, oto yolda yüksek hızda araç kullanırken yakalandı.

Amerika’da 10 yaşındaki bir çocuk, daha şimdiden polisleri peşine düşürdüğü için ileride sürücü ehliyeti alamayabilir.

19 Ekim tarihinde gerçekleşen olaya göre ismi belirtilmeyen bir çocuk annesine ait Dodge Charger marka aracı, üç tekerleği patlak şekilde yolda sürerken görülmüş. Fox 8’in haberine göre çocuk yakalanmadan önce 911’i arayıp, durumdan haberdar edenler olmuş.

Fox’a açıklama yapan Vatanya Rivers adlı sürücü “Sürücü koltuğundan dışarı doğru gövdesini çıkaran çocuk, elini kolunu havada sallıyordu. Normal olmayan bir şey olduğunu düşünerek, onun için kaygılandım. Bu nedenle de 911’i aradım” diyor.

Çocuk ise canının sıkıldığını, bu nedenle de araba sürmeye karar verdiğini söylüyor.

Perşembe sabahına hızlı giriş yapan sert çocuğun okula gitmesi gerekiyordu ama, halasının almasını beklerken ‘Grand Theft Auto’ya heveslenen çocuk, aynı şeyi tekrar yapmış. Bu sefer babasının arabasını alarak Ohio otoyollarında süratle giderken, polisleri e peşine takmış.

Tampa Bay Times devriye polislerden birinin açıklamasına yer verdiği haberde çocuğun yoldan çıktığını, aracı yokuş aşağı sürdüğünü belirtiyor.

Saatte 160 km hızla giden çocuk kameraya yakalandıktan sonra polislere ecel terleri döktürmüş. Yaklaşık bir saat sonra aracı çimenlik bir alana süren çocuğu ancak durdurabilmişler.

Çocuğun babası bir röportajda, oğlunun bunların bir şakadan ibaret olduğunu düşündüğünü söyledi. Hatta tutuklandığında karşı koymamış, memurlara tekme bile savurmamış.

Çocuk hala hayatta olduğuna şükretmeli. Psikoloğa görünse, iyi olacak gibi.