Yuma Soerianto, henüz 10 yaşında bir çocuk ve Apple’ın geliştiriciler konferansına katılan en genç uygulama yapımcısı oldu. Soerianto, hayalleri ve dünya görüşüyle konferanstaki herkesten ayrı bir yere sahip olmayı başardı.

Binlerce uygulama ve yüz binlerce sektör çalışanını düşünün. Uygulama mağazalarında tıkladığınız ve hoşunuza giden uygulamalardan birisi artık sizden çok daha genç bir geliştiricinin elinden çıkmış olabilir. Zira Yuma Soerianto, 10 yaşında ve şu an App Store üzerinde yayımladığı 5 adet uygulaması bulunuyor.

BBC’den teknoloji muhabiri Dave Lee’ye konuşan Yuma, programlamaya Windows 8 üzerinde web sitesi tasarımına merak salarak başladığını dile getirerek şunları söylüyor: “Hayallerimi gerçekleştirmenin yolunu uygulama geliştiriciliğinde buldum.” Ayrıca kendisine ait olan bir YouTube kanalından programlama ve geliştiricilik hakkında dersler vermeye bile başlamış.

Yuma Apple CEO'su Tim Cook'a son uygulamasını tanıtırken

Elbette böyle bir girişimci ruhun ileride neler yapabileceğini hayal etmek zor değil. Yuma, devrim yaratan uygulamarıyla tüm dünyayı değiştirmek istediğini söylüyor. Bunu belirtirken bir üyesi olduğu Uzak Doğu kültüründeki kaplumbağalara da vurgu yapmayı ihmal etmiyor.

Ayrıca kendisinin BBC’ye verdiği röportajın görüntüleri için şuraya tıklayabilirsiniz.