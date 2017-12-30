Hepimiz gün geçtikçe biraz daha yaşlanıyoruz ancak bunu ne biz ne de çevredekiler net bir şekilde farkedebiliyor. Elbette bazı zamanlar durup düşündüğümüzde bunun farkına varabiliyoruz.

Doğada bir kanun var; her canlı doğar büyür ve ölür. Ancak bu yazıda ele alacağımız konu elbetteki ölmek ve doğmak değil. Yukarıdaki kısa girişten de tahmin edeceğiniz üzere bu yazının teması büyümek üzerine. İnsanlar taşınabilir kameraların çıkmasıyla birlikte birçok şeyi kayıt altına aldı. Bunların içerisinde Vietnam Savaşı'nın protesto gösterileri en bilineni olsa da kişisel kullanımlar her zaman daha çok yer tuttu. Daha sonraki teknolojik gelişmeleri burada uzun uzun anlatmaya gerek yok.

Jordan Wilson adında bir genç de bir taşınabilir kameran kullanıcısı. Ve Wilson, sahip olduğu bu kamerayla neler yapılabileceğini ( hem de hiç uğraşmadan ) gösteren bir videoyu yakın zamanda Youtube'a yükledi. Bu genç arkadaşımız son 10 yılını kayda almıştı. Bu arada bu kaydın bir video kaydı olmadığını ancak bir fotoğraflar silsilesi olduğunu belirtelim. Her gün yeni bir fotoğraf çeken Jordan Wlson, yaklaşık 4 bin takipçisine ve videonun silinmeme ihtimaliyle gelecek nesillere 10 yılını gösteren harika bir video bıraktı.

Küçük bir çocuğun saçlarının uzamasını ve kısalmasını, sakallarının çıkmasını, zayıflamasını, üstüne giydiği elbiseleri değiştirmesini kısacası tüm hayatını izleyebileceğiniz bu video bence kişisel kullanım için üretilen kameraların kaydettiği en güzel görüntülerden birisi. Öte yandan eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz, artık herkesin cebinde bulunan cep telefonlarının kameralarından yararlanarak böyle bir video ve geleceğe gönderebileceğiniz güzel bir anı oluşturabilirsiniz. İşte Wilson'ın o güzel videosu: